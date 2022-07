Joe Biden şi prinţul moştenitor saudit Mohammed bin Salman s-au salutat cu un "fist bump" la sosirea preşedintelui american în Regatul Arabiei Saudite. Casa Albă a precizat că liderul american încearcă să evite strângerile de mână pentru a se proteja de Covid-19, relatează BBC.

Joe Biden, la bordul Air Force One Foto: Adam Schultz / AP - The Associated Press / Profimedia