INTERNATIONAL Marți, 12 Iulie 2022, 15:32

Alexandra Coșlea • HotNews.ro

Spania va aplica taxe temporare companiilor energetice și băncilor, care ar trebui să genereze venituri de 7 miliarde de anul viitor şi în 2024 și să-i ajute pe spanioli să facă față creșterii prețurilor la energie și inflației, pe care o compară cu "o boală gravă a economiei", a declarat marți premierul Pedro Sanchez, informează Reuters.

Pedro Sanchez Foto: Captura video

Guvernul se așteaptă să încaseze 2 miliarde de euro pe an în 2023 și 2024 din impozitul pe profiturile companiilor din energie realizate în acest an și anul viitor, în timp ce impozitul pentru instituțiile financiare va aduce venituri de 1,5 miliarde de euro pe an, a declarat premierul Pedro Sanchez în parlament în discursul despre starea națiunii.

Sanchez a declarat că inflația, cauzată în mare măsură de invazia Rusiei în Ucraina, este cea mai mare provocare pentru Spania, comparând-o cu "o boală gravă a economiei noastre care îi sărăcește pe toți, în special grupurile cele mai vulnerabile".

Sanchez a anunțat, de asemenea, burse complementare de 100 de euro pe lună pentru studenții cu vârsta de peste 16 ani care primesc deja alt ajutor, precum și bilete gratuite pentru mai multe călătorii la trenurile suburbane și de distanță medie între septembrie și sfârșitul lunii decembrie.

De asemenea, premierul Spaniei a dat undă verde unui important plan de dezvoltare imobiliară care prevede construirea a 12.000 de locuințe în Madrid.

Cum au primit băncile vestea

Acțiunile unor bănci precum Sabadell și Caixabank au scăzut cu până la 8% în urma anunțului făcut de şeful guvernului de la Madrid.

Sanchez a declarat că guvernul va impune taxa "marilor bănci, deoarece acestea încep deja să beneficieze de creșterile ale ratelor dobânzilor".

Însă analiștii spun că băncile se află deja sub presiune din cauza temerilor legate de recesiune și a posibilității ca eventualele creșteri ale ratelor să nu fie atât de semnificative pe cât se așteaptă.

"Impactul asupra băncilor spaniole a fost imediat, deoarece această măsură nu a fost așteptată și a venit ca un duș rece", a declarat Nuria Alvarez, analist la casa de brokeraj Renta 4 din Madrid.