Conform celor mai noi date Eurostat, Bosnia și Herțegovina e a doua cea mai săracă țară din Europa, doar albanezii având un nivel de trai mai prost, în vreme ce Serbia se situează la 52% din media europeană - relatează marți publicația Serbian Monitor, citată de Rador.

Balcanii de Vest si aderarea la UE Foto: Wikipedia.org

„Bosnia și Herțegovina se situează sub 50% din media europeană, cu 41%, și e clasată mai bine doar decât Albania, care e la 39% din media UE”, conform Eurostat.

În regiune Muntenegru s-a clasat cel mai bine (60%), urmat de Serbia (52%), Macedonia de Nord (49%), în vreme ce Bulgaria e codașa UE (63%).

„În UE, Luxembourg a avut anul trecut cel mai ridicat nivel de trai, la 46% peste media UE, urmat de Danemarca și Germania, care depășesc media cu 20%”, conform Eurostat.

Cel mai aproape de media UE se situează Italia, Lituania și Cipru, în vreme ce Cehia, Slovenia, Polonia, Spania, Portugalia și România au rămas în medie cu 15% în urmă.

Croația e printre țările UE cu nivel scăzut de trai, exprimat sub forma consumului individual real per capita, cu 27% sub media UE.