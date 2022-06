INTERNATIONAL Vineri, 24 Iunie 2022, 12:05

Un politician nigerian şi soţia sa au fost acuzaţi că au complotat să aducă în Marea Britanie un băiat de 15 ani, fără adăpost, pentru a-i preleva organele, relatează The Guardian citat de News.ro.

Ike Ekweremadu, în vârstă de 60 de ani, senator din opoziţie şi fost adjunct al preşedintelui Senatului, şi soţia sa, Beatrice Nwanneka Ekweremadu, în vârstă de 55 de ani, s-au prezentat joi la Curtea Magistraţilor Uxbridge, din vestul Londrei.

Cuplul a fost arestat, marţi, pe Aeroportul Heathrow înaintea unui zbor în Turcia, potrivit instanţei. Ambii neagă acuzaţiile aduse.

Poliţia a spus că băiatul, care ar fi fără adăpost, este sub protecţie.

Ekweremadu este un senator de opoziţie în statul Enugu, din sudul Nigeriei. El este, de asemenea, director la o firmă de avocatură şi de mai multe decenii este o figură importantă în politica statul nigerian.

Cuplul a fost acuzat că a conspirat în vederea aranjării şi/sau facilitării călătoriei unei persoane cu scopul de a o exploata ”Este conspiraţie în legătură cu infracţiunile vizând traficului de persoane în scopul recoltării de organe”, a declarat procurorul Damla Ayas.

Procuratura a informat instanţa că problemele de jurisdicţie înseamnă că este necesar acordul procurorului general astfel încât procesul să poată continua. Cuplul a fost arestat preventiv până la următoarea apariţie în faţa instanţei, pe 7 iulie. Ekweremadu a negat acuzaţiile cu privire la traficul de persoane.

El a spus că în niciun moment nu a aranjat transportul unei persoane cu intenţia de a o explota, mai afirmat Ayas. Soţia lui, de profesie contabilă, a negat, de asemenea, acuzaţiile în declaraţia pregătită în avans.

Ancheta a fost lansată de echipa de criminalistică a Poliţiei Metropolitane după ce detectivii au fost alertaţi cu privire la potenţiale infracţiuni în temeiul legislaţiei moderne privind sclavia, în luna mai. Acuzaţiile se referă la presupusa activitate desfăşurată între 1 august 2021 şi 5 mai 2022. ”Nu există nicio îndoială că aceasta este o acuzaţie serioasă. Domnul Ekweremadu este membru al Senatului din Nigeria. El a deţinut anterior un rol şi mai înalt ca vicepreşedinte al Senatului. Este membru al baroului din Nigeria. Este director într-o firmă de avocatură care îi poartă numele”, a declarat Gavin Irwin, avocatul lui Ike Ekweremadu.

În plus, avocata lui Beatrice Nwanneka Ekweremadu a precizat că femeia nu a fost niciodată complice sau implicată în vreun ”presupus trafic ilegal”, fiind o ”contabilă financiară, cu un palmares impecabil”. ”Recoltarea organelor este o problemă enormă în Nigeria. Aceasta este prima urmărire penală din Marea Britanie de care am auzit”, a spus Debbie Ariyo, directorul executiv al organizaţiei caritabile Africans Unite Against Child Abuse (Afruca - Africanii se unesc împotriva abuzului asupra copiilor).

Un raport Interpol de anul trecut a constatat că traficul pentru prelevarea organelor constituie preocupare deosebită în nordul şi vestul Africii, ”unde comunităţile sărace şi populaţiile strămutate sunt expuse unui risc mai mare de exploatare”.