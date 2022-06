INTERNATIONAL Miercuri, 22 Iunie 2022, 11:28

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, revine pe scena internațională joi, când va participa la summitul virtual al economiilor emergente BRICS, care se va desfășura la Beijing. Este prima apariție alături de șefii marilor economii ale lumii, de la declanșarea invaziei în Ucraina, conform CNN.

Vladimir Putin Foto: Sergei Bobylev / AP - The Associated Press / Profimedia

Grupul statelor BRICS este format din Brazilia, Rusia, India, China şi Africa de Sud.

Pentru Putin, este o ocazie binevenită: chipul său va apărea pe ecran alături de alți lideri ale căror țări alcătuiesc acest grup: președinții Xi Jinping, Narendra Modi, Jair Bolsonaro și Cyril Ramaphosa. Este un semnal că Rusia, deși sancționată dur de Occident pentru invazia în Ucrainanu este singură, notează CNN.

Cu câteva săptămâni înaintea invaziei, China și Rusia au susținut că relația lor nu are „nicio limită”. Liderii BRICS au evitat să condamne categoric Rusia, deși au încercat să nu se plaseze în tabăra celor care aprobă acțiunile Moscovei.

Decizia grupului de a organiza acest al 14-lea summit anual reflectă o viziune a țărilor BRICS asupra ordinii globale și, prin extensie, asupra situației din Ucraina, care se îndepărtează de cea a Occidentului, consideră experții.

„Vorbim despre niște economii foarte importante, a căror conducere este dispusă să fie văzută cu Putin, chiar dacă este doar pe o platformă virtuală. Faptul că Putin este binevenit, că nu este un paria, că nu este împins afară – și acesta este un angajament normal, care a avut loc în fiecare an și are loc în continuare – este un mare avantaj pentru el”, a declarat Sushant Singh, cercetător senior la Center for Policy Research (CPR) din New Delhi.

Summitul BRICS va fi urmat, peste câteva zile, de reuniunea blocului principalelor economii avansate din lume - Grupul celor 7, care au condamnat Rusia pentru agresiunea împotriva Ucrainei, iar în 2014, după anexarea Crimeei, au exclus-o din acest grup.

Beijingul - gazda din acest an a summitului BRICS și de departe cea mai puternică din punct de vedere economic dintre cele cinci națiuni, care împreună reprezintă aproximativ un sfert din PIB-ul mondial - pare pregătită să se concentreze pe propria agendă: promovarea noilor sale inițiative de dezvoltare și securitate globală și respingerea a ceea ce consideră a fi construirea unui „bloc” de către Statele Unite.

"Țările BRICS ar trebui să consolideze încrederea reciprocă politică și cooperarea în privința securității, să se coordoneze în ceea ce privește problemele internaționale și regionale majore, să țină cont de interesele de bază ale fiecăreia dintre ele și să se opună hegemonismului și politicii de putere”, susținea președintele Chinei, luna trecută, el pledând pentru dezvoltarea în această „perioadă de turbulențe și transformări”.