INTERNATIONAL Joi, 26 Mai 2022, 18:56

HotNews.ro

Începând de vineri, doar maşinile cu numere de Ungaria vor putea alimenta la benzinăriile din această ţară cu combustibil la preţ redus - a declarat joi ministrul care conduce Cancelaria Prim-ministrului, Gergely Gulyás, în cadrul unei conferinţe de presă la Budapesta, potrivit MTI.

Viktor Orban Foto: ATTILA KISBENEDEK / AFP / Profimedia

Ministrul a spus că în Ungaria se poate alimenta cel mai ieftin în toată Europa, ceea ce a dus la un turism al carburanţilor, în special zona de frontieră, care ameninţă deja aprovizionarea. Se face abuz de faptul că Ungaria poate menţine un preţ de 480 de forinţi (1,24 euro), în timp ce în Europa preţurile variază între 700 şi 900 de forinţi (1,81-2,33 euro) – a explicat ministrul.

El a precizat că pentru a preveni abuzurile, începând de vineri, doar maşinile înmatriculate în Ungaria vor putea alimenta în Ungaria la preţul de 480 de forinţi; străinii vor putea de asemenea să alimenteze, însă la preţul pieţei.

În Ungaria prețurile la benzină și motorină au fost plafonate la 480 de foriți per litru. La un curs de 0.0132 lei per forint, înseamnă 6,33 lei per litru de benzină și motorină. Plafonul de 480 de forinți pe litru a fost impus de guvernul Ungariei încă din toamna anului trecut până la 15 mai.

Traficul la frontiera de vest a țării a fost în creștere în mai, după ce tot mai mulți români au mers să alimenteze în Ungaria, după creșterile de prețuri ale carburanților în România.