Un presupus agent ISIS din SUA a complotat să-l omoare pe George W. Bush, ajungând până acolo încât să călătorească la Dallas în noiembrie pentru a filma în jurul casei fostului președinte și recrutând o echipă de compatrioți pe care spera să o introducă ilegal în țară pe la granița cu Mexicul, conform unei cereri de mandat de percheziție a FBI depusă pe 23 martie, potrivit Forbes.

President George W. Bush speaks with President-elect Barack Obama during a congratulatory phone call from the Treaty Room at the White House, Washington D.C., USA, 04 November 2008. EPA/ERIC DRAPER Foto: AGERPRES