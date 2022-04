INTERNATIONAL Sâmbătă, 23 Aprilie 2022, 01:51

Mii de credincioşi sunt aşteptaţi în acest an în Ierusalim, pentru a sărbători Paştele ortodox fără restricţii, după ce timp de aproape doi ani călătoriile în Israel nu au fost posibile din cauza pandemiei de coronavirus, potrivit unui comunicat al Ministerului de Turism din Israel.

Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim Foto: Gerd Eichmann/ Wikimedia Commons

Anul acesta se vor relua toate procesiunile specifice sărbătorii de Paşte şi se va permite şi participarea publicului, exact ca în perioada pre-pandemică, anunţă sursa citată.

„Paştele este o perioadă aglomerată în Israel pentru pelerinii creştini, zeci de mii de pelerini venind din întreaga lume pentru a explora ţara şi a lua parte la numeroasele evenimente speciale, care au rolul de celebra procesiunea de-a lungul Via Dolorosa din oraşul vechi al Ierusalimului. Cu ocazia Sărbătorilor Pascale, pelerinii de pretutindeni care doresc să refacă Drumul Mântuitorului au ocazia de a se bucura din nou de această experienţă şi de toate tradiţiile Pascale din Ţara Sfântă”, se spune în comunicat, potrivit Agerpres.

În zilele de Paşte vor avea loc o serie de evenimente în Ierusalim, special organizate pentru Sărbătorile Pascale. Unul dintre cele mai emblematice momente ale Paştelui în Israel este celebra procesiune care are loc în Vinerea Mare în care mii de pelerini creştini mărşăluiesc de-a lungul Via Dolorosa din Cartierul Creştin al Oraşului Vechi. Totodată, în Sâmbăta mare, creştinii ortodocşi participă la ceremonia aprinderii Luminii Sfinte, când mii de oameni se adună pentru a aştepta aprinderea miraculoasă a lumânării Patriarhului din interiorul mormântului.

Astfel, miile de turişti sunt aşteptaţi în Oraşul Sfânt pentru a participa la ceremonia aprinderii Luminii Sfinte din acest an, care are loc pe 23 aprilie. În timpul ceremoniei, participanţii se bucură de ceea ce ei numesc minunea Sfintei Lumini.

"Acest eveniment miraculos se petrece an de an în Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim, în timpul slujbei de vecernie ce are loc în Sâmbăta Mare, ziua dinaintea Paştelui. În cadrul ceremoniei, patriarhul grec al Ierusalimului înconjoară Sfântul Mormânt, alături de un sobor de ierarhi şi de preoţi. După procesiune, patriarhul intră cu 33 de lumânări în Sfântul Mormânt, unde se crede că Lumina Sfântă coboară şi le aprinde. Ritualul este considerat un miracol şi are o tradiţie de peste un mileniu", se mai arată în comunicat.

Începând cu data de 1 martie 2022, turiştii de toate vârstele pot intra în Israel indiferent de statutul de vaccinare împotriva COVID-19. Singura condiţie impusă de statul Israelian va consta în două teste PCR, unul efectuat înainte de zbor şi celălalt la aterizarea în Israel. Până la sosirea rezultatului sau maxim 24 de ore, turiştii vor trebui să se autoizoleze la adresa pe care o vor declara, iar testele antigen nu vor fi acceptate.

Pentru a fluidiza călătoriile în Israel şi pentru a se asigura că turiştii sunt informaţi corect referitor la cerinţele ce trebuie îndeplinite înaintea şi în timpul călătoriei, Ministerul Turismului din Israel a creat şi o pagină web dedicată condiţiilor de călătorie în contextul COVID, respectiv https://israelsafe.com.

