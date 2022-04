INTERNATIONAL Joi, 21 Aprilie 2022, 12:07

​Creditul de peste 9 milioane de euro pe care partidul condus de Marine Le Pen l-a făcut, în 2014, la o bancă din Rusia a fost o temă de atac în dezbaterea cu Emmanuel Macron dinaintea turului doi al alegerilor prezindențiale din Franța.

Marine Le Pen si Vladimir Putin Foto: Mikhail Klimentyev / TASS / Profimedia Images

„Aţi fost, cred, unul din primii politicieni europeni, încă din 2014, care a recunoscut rezultatul anexării Crimeei", a acuzat Macron.„De ce aţi făcut-o? (...) Pentru că depindeţi de puterea rusă şi depindeţi de domnul Putin. Vorbiţi cu bancherul dumneavoastră când vorbiţi despre Rusia, asta e problema”, a spus Macron.

„Este fals şi este destul de necinstit”, a replicat Marine Le Pen, spunând că nicio bancă franceză nu i-a acordat un împrumut la acel moment şi că nu are „o altă dependenţă decât aceea de a rambursa împrumutul” .„Sunt o femeie absolut şi total liberă”, a subliniat ea.

Teoria privind creditul luat de la banca din Rusia a fost reluată de-a lungul timpului de Marine Le Pen.

În 2016, la o dezbatere organizată în România, la Sinaia, ea a susținut, la fel, că nicio bancă din Franța nu a vrut să dea un credit Frontului Național.

„Vă asigur, nu suntem finanţaţi de ruşi. Suntem un partid liber”, a spus preşedintele Frontului Naţional, la vremea respectivă.

„Nu sunt finanţată de Rusia. Am încercat să obţin un împrumut de la o bancă franceză şi am fost refuzată. Am încercat să obţin un împrumut de la o bancă europeană şi am fost refuzată. Am încercat să obţin un împrumut de la o bancă mondială şi am fost refuzată. Singura unitate bancară care a acceptat să mă primească, dar cu dobânzi, vă asigur, deloc prietenoase, de 6 %, a fost o bancă ceho-rusă. Astfel, m-au acuzat că am acceptat să închei contract cu această bancă, dar dacă ştiţi o alta, o bancă din România care să finanţeze Frontul Naţional, să ne împrumute bani, nu ezitaţi vă rog, daţi datele mele, dacă există o bancă interesată. Nicio problemă , o înlocuiesc cu plăcere", a afirmat Le Pen, la Sinaia.

Ce s-a întâmplat cu creditul partidului lui Le Pen la banca din Rusia

O înțelegere amiabilă a fost convenită, în 2020, între partidul francez de extremă dreaptă și firma rusă care a acționat în instanță formațiunea condusă de Marine Le Pen pentru neplata împrumutului.

Potrivit instanței din Rusia, decizia integrală care confirmă înțelegerea va fi publicată în termen de cinci zile lucrătoare.

O firmă rusă a dat în judecată partidul condus de le Pen pentru neplata unui împrumut de peste 734 de milioane de ruble (în jur de 9,6 milioane de euro), contractat în Rusia în 2014.

Potrivit documentelor disponibile pe website-ul Tribunalului de Arbitraj din Moscova, compania Aviazpatchast, condusă de foști soldați ruși, a înaintat o plângere împotriva partidului în 10 decembrie pentru „recuperare de credit”.

După plata dobânzilor partidul avea de plată, potrivit clauzelor contractuale, 9,6 milioane de euro într-o singură tranșă în 2019.

În martie 2016 creanța a fost transferată unei companii de închirieri mașini din Rusia, la scurt timp înainte ca First Czech-Russian Bank, care a acordat creditul, să se închidă. Apoi datoria a fost vândută Aviazpatchast, o companie specializată în componente de schimb pentru avioane condusă de foști militari ruși.

Sondajele de opinie privind intenţiile de vot pentru alegerile din 24 aprilie estimează că Emmanuel Macron va ieşi câştigător cu aproximativ 55,5% din voturi. În 2017, Emmanuel Macron a învins-o pe Marine Le Pen cu 66,1% din voturi.

