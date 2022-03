INTERNATIONAL Luni, 14 Martie 2022, 02:29

HotNews.ro

Actorul american William Hurt, câştigător al premiului Oscar pentru rolul din filmul „Sărutul femeii păianjen”, a murit, duminică, la vârsta de 71 de ani, informează presa americană.

William Hurt Foto: LD Entertainment-Mirror - CAMERON, KATE - Album / Album / Profimedia

"Cu mare tristeţe, familia Hurt deplânge moartea lui William Hurt, tată iubit, pe 13 martie 2022, cu o săptămână înainte de a împlini 72 de ani”, potrivit unui comunicat al fiului său Will, publicat de presa americană, citează News.ro.

„S-a stins din viaţă în liniște, alături de familie, din cauze naturale”, se arată în comunicat.

În mai 2018, actorul a fost diagnosticat cu cancer de prostată.

Hurt a avut trei nominalizări consecutive la premiile Oscar pentru cel mai bun actor la mijlocul anilor 1980, pentru Children of a Lesser God, Broadcast News şi Kiss of the Spider Woman, reuşind să câştige în 1985.

El a făcut parte din universul Marvel, în rolul lui Thaddeus Ross, care a apărut în The Incredible Hulk, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame şi Black Widow.