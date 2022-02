Imaginile din satelit colectate joi după invazia Rusiei arată daune în zonele de depozitare a combustibilului și la alte infrastructuri aeroportuare de pe un aerodrom din orașul Ciuhuiiv din estul Ucrainei, a declarat compania privată americană Maxar Technologies, potrivit Reuters.

NEW: Russian missile attacks have damaged fuel storage areas and airport infrastructure at the eastern Ukrainian city of Chuhuiv, per satellite images.



Russia has fired about 160 missiles into Ukraine, a senior U.S. defense official said today.



