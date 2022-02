INTERNATIONAL Luni, 21 Februarie 2022, 10:27

O femeie din statul Florida a fost pusă sub acuzare pentru contractarea unui asasin ca să ucidă o altă femeie, procurorii americani afirmând că aceasta a obținut banii pentru plata crimei dintr-un plan federal pentru protejarea firmelor în timpul pandemiei de COVID-19, relatează Insider.

Jasmine Martinez si asasinul, surprins de camerele de luat vederi Foto: Miami-Dade Police Department

The Miami Herald a relatat săptămâna trecută pe baza unor documente judiciare recent publicate că Jasmine Martinez, în vârstă de 33 de ani, a fost pusă sub acuzare pentru omor cu premeditare în legătură cu moartea lui Le'Shonte Jones.

Jones, o agentă a Administrației pentru Securitatea Transporturilor din SUA, a fost împușcată fatal în apartamentul ei în luna mai a anului trecut. Fiica ei în vârstă de 3 ani a fost martoră la crimă, fiind rănită de către asasin.

Procurorii americani afirmă că Martinez a folosit fonduri din programul guvernului federal pentru susținerea companiilor în timpul pandemiei de COVID-19, ea fiind proprietara unui coafor.

NBC Miami relatează că mandatul de arestare emis de autorități arată că Martinez a scos mii de dolari cu câteva zile înainte de asasinarea lui Jones.

„Documentele bancare obținute arată o serie de retrageri în valoare de peste 10.000 de dolari în numerar și/sau plăți care au avut loc în zilele de dinaintea crimei”, afirmă mandatul de arestare obținut de televiziunea americană.

Polițiștii au identificat asasinul și intermediarul folosit de femeie

Polițiștii locali l-au identificat pe asasin și l-au arestat săptămâna trecută, acesta fiind pus sub acuzare pentru omor cu premeditare. Javon Carter, bărbatul în cauză, a fost de asemenea pus sub acuzare pentru tentativă de omor din cauza rănirii fetiței în vârstă de doar 3 ani a lui Jones, potrivit The Hill.

Un al doilea bărbat, Romiel Robinson, a fost la rândul său arestat, procurorii acuzându-l că a fost intermediarul între Martinez și Carter.

The Daily Mail scrie că Martinez și Jones au avut o dispută îndelungată, prima fiind arestată în 2016 fiindcă a atacat-o pe Jones pentru că ieșea cu fostul ei prieten. Procurorii au renunțat însă ulterior la acuzații.

Martinez a fost arestată din nou peste doi ani, fiind acuzată că a agresat-o iar pe Jones.

După procesul care a avut loc în februarie 2020 și în care Jones a depus mărturie împotriva lui Martinez, ea a fost jefuită de doi bărbați în parcarea instanței.

Unul dintre cei doi suspecți, prietenul lui Martinez la momentul respectiv, a fost pus sub acuzare pentru jaf armat și urmează să fie judecat.