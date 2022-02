INTERNATIONAL Joi, 17 Februarie 2022, 06:53

Dan Popa • HotNews.ro

​Cine și cum face bani din panică ● Phillip Carber: „Putin și-a dezvoltat planul în urmă cu mai bine de un an, a gândit fiecare moment și fiecare pas” ● De la 1 martie, pensiile și unele ajutoare sociale vor fi indexate cu 14% ● Adăposturile anti-bombă arată mai rău decât dacă ar fi supraviețuit unui atac nuclear ● Adăposturile anti-bombă arată mai rău decât dacă ar fi supraviețuit unui atac nuclear ● Rusia acuză Ucraina de masacrele din Donbas ● Pregătiți pentru „cel mai rău scenariu”: Forțele Armate ale Ucrainei au făcut o declarație cu privire la situația din jurul Ucrainei ● Informațiile ucrainene nu confirmă retragerea trupelor ruse de la graniță ● Locuitorilor din regiunea Cernihiv li vor verifica documentele de identitate și actele mașinilor.

Antrenament militar în Ucraina Foto: Michaal Nigro/PACIFIC PRE / Sipa Press / Profimedia

Cine și cum face bani din panică. Împreună cu spărgătorii se activează și escrocii, aceștia lucrând cu scheme ușor de adaptat oricărei situații. ”De exemplu, vânzarea biletelor pentru zboruri inexistente cu trenul sau avionul. Strângere de fonduri pentru diverse scopuri... În plus, mulți tind să își retragă depozitele din bănci și să-și pună banii acasă la saltea – pentru orice eventualitate. Acesta este, de asemenea, un stimulent pentru infractori, spune fostul ofițer de poliție Denis Yaroslavsky. Expertul în securitate, șeful agenției de detectivi „Bureau Rys” Ruslan Bolgov consideră că vor fi folosite scheme pentru a afla datele bancare ale cetățenilor: ”Fraudatorii pot acționa în numele fundațiilor caritabile sau organizațiilor guvernamentale. De exemplu, oamenilor li se va oferi asistență financiară, pentru care trebuie să furnizați detaliile cardului bancar. Pensionarii pot fi înșelați cu promisiuni privind viitoare rații de mâncare în caz de război. Locuitorilor clădirilor înalte li se pot de pildă oferi programări privind prioritatea la evacuare, dar li se vor cere detalii legate de contul bancar. Acestea sunt doar câteva scheme dar escrocii, credeți-mă, vor veni cu mult mai multe” - spune Ruslan Bolgov, potrivit kp.ua.

Informațiile ucrainene nu confirmă retragerea trupelor ruse de la graniță. În ciuda declarațiilor Rusiei despre retragerea trupelor sale , informațiile ucrainene nu confirmă că armata rusă se retrage de la granița cu Ucraina. Acest lucru a fost declarat într-un interviu acordat Reuters de către ministrul Apărării Alexei Reznikov .

Potrivit celui mai recent raport al serviciilor secrete ucrainene, numărul trupelor ruse din apropierea graniței cu Ucraina este estimat la 140.000. Inclusiv în Belarus există 9 mii de militari ruși. Potrivit versiunii oficiale, aceștia au ajuns pentru exerciții militare, care vor dura până pe 20 februarie, scrie Fakty.ua.

Phillip Carber: „Putin și-a dezvoltat planul în urmă cu mai bine de un an, a gândit fiecare moment și fiecare pas”. ”Trebuie să discutăm nu despre ce preț va plăti Rusia, ci despre ce preț va plăti Europa și, de fapt, întreaga lume. Putin va începe un război, își va muta trupele la Kiev, provocând astfel schimbarea guvernului. Pe fondul fricii și panicii care vor apărea, oamenii de care are el nevoie și care ar putea veni la putere vor spune: „Gata, nu mai mergem în nicio NATO, nu mai aderăm la nimic”. Ei vor acuza actualul guvern că a trădat interesele naționale și așa mai departe. Putin, după ce și-a atins scopul, își va retrage trupele. El poate chiar să-i ducă pe teritoriul Donbass și să-i lase acolo pentru orice eventualitate, astfel încât dintr-o dată, dacă ceva începe din nou, să le poată întoarce rapid. Războiul se va termina, spune Philip Carber, expert autorizat în apărare, strategie militară, arme nucleare și securitate națională, președintele think tank-ului Fundației Potomac, citat de Fakty.ua.

De la 1 martie, pensiile și unele ajutoare sociale vor fi indexate. Indexarea pensiilor a fost anunțată de prim-ministrul Ucrainei Denys Shmygal în cadrul unei ședințe de guvern din 16 februarie. ”Indexarea va fi de 14% și se va aplica pentru prima oară și pensiilor din sistemul militar. De asemenea, indexarea îi va include, tot în premieră, și pe cei care s-au pensionat anticipat”, a spus Shmygal, potrivit kp.ua.

Adăposturile anti-bombă arată mai rău decât dacă ar fi supraviețuit unui atac nuclear...Amenințarea invaziei ruse atârnă ca o sabie a lui Damocles peste Ucraina din 2014. Orașele ucrainene ar trebui să se pregătească de apărare cum n-au mai făcut-o până acum. În primul rând, cu adăposturi sigure pentru populație. Cu toate acestea, adăposturile din Lviv au putrezit, umede și sunt în multe cazuri inundate. Autoritățile orașului nu au avut nici cea mai mică dorință să le repare sau măcar să le mențină în stare bună.

Recent, locuitorii din Lviv au aflat unde să se ascundă în cazul unei invazii rusești. Harta interactivă a celor 6.000 de adăposturi a fost publicată abia la sfârșitul anului 2021. Cele mai multe dintre ele sunt subsoluri și parcări.

”Înălțimea subsolului trebuie să fie de minim 1,70 cm, iar ușile să fie din fier. Și este de dorit să existe o ieșire de urgență”, a declarat Oleh Dubachak, șeful Departamentului pentru Protecția Populației și Teritoriilor din cadrul Departamentului pentru Situații de Urgență și Protecția Civilă a Populației, scrie Wz-Lviv.ua.

Locuitorilor din regiunea Cernihiv li vor verifica documentele de identitate și actele mașinilor. Serviciul de Securitate al Ucrainei a început exerciții militare în regiunea Cernihiv, iar localnicilor li se vor verifica documentele, iar mașinile lor personale vor fi inspectate. Acest lucru a fost declarat de Comandamentul Operațional „Nord”. Exercițiile se vor desfășura folosind echipamente și arme speciale. „Prin urmare, în unele zone este posibilă restricționarea temporară a circulației persoanelor și vehiculelor, verificarea actelor de identitate, inspectarea mașinilor. Toate acțiunile se vor desfășura în cadrul legislației în vigoare și cu respectarea drepturilor și libertăților omului ”, se arată în mesajul citat de Vesti.ua.

Rusia acuză Ucraina de masacrele din Donbas. Comitetul de Investigații al Federației Ruse a deschis un dosar penal împotriva Ucrainei pentru presupuse rele tratamente aduse civililor și folosirea de arme letale împotriva civililor. „Planul de exterminare a locuitorilor din Donbas este evident – ​​ancheta rusă a înregistrat sute de fapte care se califică drept folosire a unor mijloace și metode interzise. În cadrul cercetării acestor infracțiuni s-au obținut date privind morminte comune, rele tratamente aduse civililor, utilizarea mijloacelor și metodelor interzise de tratatele internaționale", - se arată într-un comunicat. Anchetatorul rus scrie că din aprilie 2014, forțele de securitate ucrainene „au bombardat în mod constant așezările din Donbass, folosind arme letale menite să distrugă oamenii și infrastructura cât mai mult posibil”. Aceste acțiuni, potrivit Rusiei, „au cauzat moartea și rănirea a mii de civili, grupuri de limbă rusă care nu participă la conflictul militar”, scrie Wz-lviv.ua

Ucraina va înființa Poliția Militară. Parlamentul a votat în favoarea unui proiect de lege pentru înființarea unei poliții militare în Ucraina. Proiectul de lege a fost susținut de 317 deputați. „Acesta este un pachet cuprinzător care va duce la luarea de decizii clare, lucru important nu numai în situația actuală, ci și pentru viitorul nostru. În special, pentru a înțelege mai bine transformarea forțele din domeniul Apărării”, a declarat vicepreședintele Comitetului Maryana Bezugla, citat de Wz-Lviv.ua.

Pregătiți pentru „cel mai rău scenariu”: Forțele Armate ale Ucrainei au făcut o declarație cu privire la situația din jurul Ucrainei. Comandantul-șef adjunct al Forțelor Armate ale Ucrainei, Yevhen Moisyuk, subliniază că Forțele Armate ale Ucrainei evaluează cu seriozitate situația din jurul Ucrainei și sunt pregătite pentru „scenariile cele mai defavorabile” care ar putea apărea. "Forțele armate ale Ucrainei sunt foarte serioase cu privire la situația din jurul Ucrainei și sunt pregătite pentru cel mai rău scenariu. Sperăm că bunul simț va prevala asupra ambițiilor imperiale. Dar suntem gata să ne folosim tot potențialul pentru a apăra Ucraina", a spus Moisyuk, citat de agenția de știri Unian

Jumătate dintre ucraineni cred că vizitele liderilor internaționali în Ucraina sunt utile - sondaje. Asta arată rezultatele unui sondaj realizat de Grupul Sociologic „Rating” în perioada 12-13 februarie. "Jumătate dintre ucraineni consideră că vizitele recente ale liderilor internaționali în Ucraina sunt benefice, un sfert consideră că nu au niciun impact și 17% consideră că astfel de vizite sunt mai degrabă dăunătoare Ucrainei", - se arată în studiul citat de agenția Unian. .