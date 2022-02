Ucraina invocă Acordul de la Viena și cere oficial explicații Rusiei / Ce este Mecanismul de Reducere a Riscurilor

Șeful diplomaţiei ucrainene Dmitro Kuleba a anunțat sâmbătă pe contul său de Twitter că Ucraina a declanșat oficial mecanismul de reducere a riscurilor în conformitate cu Acordul de la Viena și ”a solicitat Rusiei să ofere explicații detaliate cu privire la activitățile militare în zonele adiacente teritoriului Ucrainei și în Crimeea ocupată temporar”.

Conform Documentului de la Viena, Rusia trebuie să ofere explicații detaliate cu privire la obiectivele, locația precisă și datele de finalizare a activităților sale militare, precum și desemnarea, subordonarea, numărul și tipurile de formațiuni, precum și tipurile de echipamente implicate.

”Rusia are 48 de ore pentru a răspunde. În caz de absență a răspunsului sau de insuficiență/irelevanță a acestuia, Ucraina se va adresa Rusiei, precum și altor state participante la Documentul de la Viena, pentru a convoca o reuniune extraordinară la care Rusia va trebui să ofere explicații”, scrie Kuleba care dă asigurări că Ucrainava continua să folosească toate mijloacele diplomatice pentru a-și asigura securitatea.

