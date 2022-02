Biden despre Vladimir Putin: De la criminalul fără suflet la tipul cu arme nucleare și fără prieteni. Ce ar fi spus despre aliații europeni

Criminalul fără suflet

Oficiali ai administrației prezidențiale subliniază că per ansamblu relațiile dintre SUA și aliații europeni sunt puternice în ciuda unor puncte de vedere diferite privind anumite aspecte ale reacției față de Rusia, iar președintele Joe Biden nu este frustrat de dinamica acestor relații.Totuși, ABC News notează că Biden se află într-o poziție mai delicată raportat la aliații europeni cu care nu a apucat să dezvolte o relație de lungă durată pe vremea când era vicepreședinte al SUA în mandatul lui Obama.În plus, situația este complicată și de mizele politice interne din țările respective (alegerile prezidențiale din Franța și scandalul din jurul premierului Boris Johnson).În dialogurile cu omologii săi europeni care au fost tot mai intense în ultimele săptămâni din cauza crizei declanșate de Vladimir Putin, Biden găsește puține figuri familiare. Singurul personaj cu care are o istorie personală este chiar Vladimir Putin la care s-ar fi referit ca la ”tipul cu arme nucleare și fără prieteni”.O descriere ironică, dar mai puțin dură față de portretul pe care i-l făcea anul trecut . La scurt timp de la preluarea mandatului de președinte, în martie 2021, într-un interviu tv, Biden spunea că acestea este un ”criminal” și că îl cunoaște foarte bine, fiind un om ”fără suflet”.Dinamica s-a schimbat însă în intervalul în care Biden a lipsit de la Casa Albă. Scholz, cel cu care a discutat la Washington la începutul acestei săptămâni, este în funcție de doar 9 săptămâni, în vreme ce Macron a fost ales președinte al Franței când administrația Obama își încheia mandatul și, implicit, vicepreședintele american de atunci Biden. Mai mult, Macron caută să fie reales peste două luni, iar scandalul achizițiilor de submarine este relativ recent.Cât despre premierul britanic, Biden abia dacă a făcut cunoștință cu el.Într-o întâlnire recentă cu membrii consiliului său se securitate, Biden ar fi vorbit despre faptul că Scholz nu este capabil să unească aliații europeni așa cum o făcea Merkel în trecut tocmai pentru că se află la începutul mandatului său.Întrebată despre presupusele comentarii ale preşedintelui american despre liderii menţionaţi, Emily Horne, purtătoarea de cuvânt a Consiliului de Securitate Naţională al SUA, a replicat: ''Această bârfă sub acoperirea anonimatului nu seamănă în niciun fel cu ceea ce spune sau gândeşte preşedintele despre omologii săi, pe care îi respectă şi îi preţuieşte''.