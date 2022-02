​Sondaj Peste 60% dintre europeni vor ca NATO să sprijine Ucraina împotriva agresiunii Rusiei

Polonia -73%

România -64%

Suedia-55%

Germania-52%

Franța -51%

Italia- 51%

Finlanda- 44%

Autorii studiului sugerează că această criză s-ar putea solda cu schimbarea dramatică a modului în care europenii percep problemele de securitate, invalidând astfel clișeul potrivit căruia războiul este de neconceput pe bătrânul continent.“Datele indică un fel de trezire a europenilor în ce privește geopolitica”, a spus Mark Leonard, directorul Consiliului European pentru Relații Externe ( European Council on Foreign Relations-ECFR ), organizație care a comandat sondajul în șapte state UE, reprezentând două treimi din populația uniunii.“Statele UE au fost descrise ca fiind divizate, slabe sau absente în problema Ucrainei, însă cetățenii europeni sunt uniți: ei sunt de acord că Valadimir Putin ar putea întreprinde acțiuni militare, iar Europa și NATO ar trebui să sară în ajutorul Ucrainei”.Studiul invalidează și clișeul potrivit căruia europeni cred că un război este de neconceput în Europa, participanții percepând lumea actuală ca fiind într-o etapă pre-război și nu post-război.Studiul a fost realizat la sfârșitul lunii ianuarie și arată că majoritatea în 6 din cele 7 state participante crede că Rusia va invada Ucraina în cursul acestui an, cei mai convinși fiind est-europenii în frunte cu românii:Majoritatea din cele 7 state consideră că NATO este principalul apărător al suveranității Ucrainei, dar consideră că UE are, de asemenea, o mare responsabilitate.În Finlanda (țară care nu este membră NATO- n.red) 56% consideră că UE este într-o poziție avantajoasă care îi permite să ajute Kievul, iar 59% cred că NATO o va face.În Franța procentele sunt 53% și 55%; 47% și 50% în Germania; 64% și 67% în Itala; 80% și 79% în Polonia; 57% și 63% în România; 61% și 64% în Suedia.Întrebați în cine au cel mai mult încredere că va proteja interesele cetățenilor europeni în cazul în care Rusia invadează Ucraina, cel puțin jumătate din cei intervievați, respectiv peste 60%, au indicat Uniunea Europeană: Polonia, Suedia, Italia și România. În Suedia și Finlanda încrederea în UE a depășit-o pe cea în NATO.În ce privește implicarea SUA, studiul arată că NATO și UE sunt percepute mai bine decât Washingtonul. O notă ar fi aceea că europenii nu mai pun semnul egal între NATO și SUA, iar în unele cazuri încrederea în Germania este mai mare decât în Washington.”Europenii au încredere că NATO le va proteja interesele mai mult decât au încredere în SUA”.Europenii mai spun că merită riscul de a suporta consecințele (prețul la energie sau primirea de refugiați) pentru a sprijini Ucraina. Procentele sunt mai mari în România, Polonia și Suedia.