Biden: Dacă Rusia invadează Ucraina, „nu va mai exista” gazoductul Nord Stream 2

„Nu va mai exista” gazoductul Nord Stream 2 dacă Rusia va invada Ucraina, a declarat luni președintele american Joe Biden într-o conferință alături de cancelarul german Olaf Scholz, acesta din urmă asigurând că Washingtonul și Berlinul sunt „absolut unite” în privința sancțiunilor care urmează să fie impuse Moscovei, potrivit AFP.





"Dacă Rusia invadează (Ucraina), asta înseamnă că tancuri și trupe trec din nou granița cu Ucraina. Atunci nu va mai exista Nord Stream 2. Vom pune capăt", a spus Biden despre această conductă de gaz care leagă Rusia de Germania.





Germania este „unul dintre cei mai apropiați aliați” ai Americii, a spus președintele american, alături de șeful guvernului german, pe care unii de la Washington îl consideră prea calm în fața riscului unui atac al Rusiei în Ucraina.

Exporturile de gaze naturale ruseşti spre Germania via conducta Nord Stream au rămas în 2021 la nivelul record înregistrat în 2020 , respectiv 59,2 miliarde metri cubi, a anunţat luni operatorul acestui gazoduct, consorţiul Nord Stream AG, conform Agerpres.Grupul rus Gazprom livrează gaze naturale Germaniei printr-o serie de conducte amplasate în Marea Baltică, denumite Nord Stream. În 2015, Gazprom şi un grup de companii europene, respectiv E.ON, Wintershall, Shell, OMV şi Engie, au semnat un acord pentru realizarea proiectului Nord Stream 2, ce presupune construcţia a încă două conducte pe lângă cele două deja existente. Cu o lungime de 1.200 de kilometri, Nord Stream 2 va permite dublarea capacităţii de transport a Nord Stream 1, până la 110 miliarde de metri cubi pe an, astfel că o cantitate mai mare de gaze naturale ruseşti va ajunge direct în Germania via Marea Baltică, fără a mai trece prin Ucraina.