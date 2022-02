Familia Rockefeller readuce la ONU o tapiserie Guernica retrasă cu un an în urmă

La un an de la dispariţia sa bruscă ce a provocat o vie emoţie la sediul Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) din New York, o tapiserie reprezentând Guernica lui Picasso a fost reexpusă la intrarea în sala Consiliului de Securitate de către familia Rockefeller, proprietara operei de artă, au declarat sâmbătă surse din cadrul ONU, scrie AFP, potrivit Agerpres.

Comandată în anul 1955 de către Nelson Rockefeller, tapiseria este inspirată din opera lui Pablo Picasso şi reprezintă bombardarea oraşului spaniol Guernica pe 26 aprilie 1937 de către Germania nazistă şi Italia fascistă.





În februarie 2021, în plină criză COVID-19 şi când sediul ONU era părăsit de miile de angajaţi şi diplomaţi trecuţi în telemuncă, fresca de mari dimensiuni a dispărut de la intrarea în Consiliul de Securitate, fară ca vreo explicaţie să fi fost oferită de familia Rockefeller, care o împrumutase organizaţiei mondiale timp de peste trei decenii.





''Este oribil, oribil'', a reacţionat atunci secretarul general al ONU, Antonio Guterres, luat prin surprindere de dispariţia operei de artă, şi a promis ca va încerca să o readucă înapoi. Însă ambasadoarea SUA la ONU, Linda Thomas-Greenfield, a declarat că nu va face niciun demers în acest sens pe lângă familia Rockefeller.





Într-un interviu pentru The New York Times publicat sâmbătă, Nelson Rockefeller Jr. a menţionat o ''eroare de comunicare'' asupra acestei opere de artă despre care a spus că are nevoie să fie curăţată. Ea a fost acum readusă la ONU, cu posibilitatea ca familia proprietară să o preia temporar pentru expoziţii în SUA sau în alte ţări.





Prezenţa tapiseriei Guernica în acel loc, pe unde trec de obicei preşedinţii, miniştrii şi ambasadorii care intră în sala Consiliului de Securitate, are rolul de a atrage atenţia asupra tragediei războiului. ''Această tapiserie nu este doar un rapel emoţionant al ororilor războiului, dar în virtutea poziţionării sale stă de asemenea mărturie pentru multe evenimente legate de Consiliul de Securitate care au avut loc începând din 1985'', explica cu un an în urmă un purtător de cuvânt al ONU, Stephane Dujarric.