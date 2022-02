VIDEO Putin surprins în timp ce pare să fi adormit în timpul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice

Putin a fost surprins de camerele de luat vederi cu ochii închiși în momentul defilării sportivilor ucraineni, iar apoi tresare şi deschide ochii.

Pe fundalul imaginilor, se pot auzi observațiile comentatorilor sportivi care zic că ”Vladimir Putin, care este aici în această seară, cu siguranță este cu toate privirile ațintite asupra sa, Rusia a adunat peste 100.000 de militari în trei locuri în apropiere de Ucraina. Oficialii americani au avertizat cu sancțiuni grave dacă Rusia face o mișcare” (de invadare a Ucrainei, n.r.).

Russian President Vladimir Putin doesn't look much impressed from the contingent of Ukrainian athletes.#Russia #UkraineConflict #Beijing2022 pic.twitter.com/aLznHaYzXw