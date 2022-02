Audiența generală a papei Francisc, întreruptă de un bărbat care a strigat „Aceasta nu este biserica lui Dumnezeu!” / Reacția suveranului pontif

Barbatul a fost escortat in afara audierii generale de la Vatican

Bărbatul, care a fost auzit strigând şi cuvântul „mască”, stătea singur în spatele sălii de audienţă, departe de zona în care se aflau majoritatea credincioşilor.Papa Francisc a auzit strigătele, însă nu este clar dacă a înţeles ce spunea bărbatul. După ce acesta din urmă a fost luat de forţele de poliţie ale Vaticanului, papa le-a cerut celor prezenţi în sala de audienţă să i se alăture pentru a spune o rugăciune pentru bărbat.„În urmă cu câteva minute am auzit un bărbat care urla, vocifera, care avea o anumită problemă, nu știu dacă fizică, psihologică sau spirituală - dar el este un frate al nostru care are o problemă”, le-a spus suveranul pontif celor prezenți.„Aș dori să încheiem rugându-ne pentru el, pentru fratele nostru care este în suferință, bietul om, fiindcă dacă urla, o făcea fiindcă suferă. Să nu fim surzi față de nevoile acestui frate”, a îndemnat papa Francisc.Incidentul are loc după ce vinerea trecută suveranul pontif a declarat că dezinformările legate de vaccinurile anti-Covid încalcă drepturile omului, criticând inclusiv canalele mass-media catolice care răspândesc știri false legate de pandemie și coronavirus.„Știrile false trebuie combătute, dar persoanele individuale trebuie mereu respectate, fiindcă ele adesea le cred fără a fi pe deplin conștiente sau responsabile”, a spus papa Francisc.Miercurea trecută acesta a îndemnat părinții să își sprijine mereu copiii, chiar dacă aceștia sunt gay.