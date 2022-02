Viktor Orban se întâlnește cu Vladimir Putin. „S-au întâmplat mult prea multe în această lună”

Într-un context internațional tensionat, premierul Ungariei, Viktor Orban, se întâlnește marți, la Moscova, cu Vladimir Putin. Cu o seară înainte, Orban, a cărei țară este în NATO, a avut o convorbire telefonică cu general al Alianței, Jens Stoltenberg,în care l-a informat despre întrevederea pe care o va avea cu liderul de la Kremlin.





Viktor Orban şi Jens Stoltenberg au analizat situaţia securităţii de la graniţa dintre Rusia şi Ucraina şi şi-au manifestat încrederea în reducerea tensiunilor şi soluţionarea disputelor prin dialog, a explicat şeful biroului de presă al premierului ungar.







A 12-a întâlnire Orban Putin - gazele rusești, pe agenda discuțiilor







La Moscova vom discuta, marţi, despre teme energetice şi economice, care din punctul de vedere al intereselor maghiare sunt importante, a spus ministrul ungar de externe şi al comerţului exterior, Péter Szijjártó, potrivit unui comunicat remis de ministerul ungar al afacerilor externe.



Se va discuta, printre altele, despre o posibilă prelungire a acordului pe termen lung cu privire la achiziţionarea de gaze, dintre Ungaria şi Rusia, întrucât în situaţia actuală, o ţară are numai de câştigat de pe urma extinderii aplicării unui astfel de acord, precizează sursa citată.



Un alt subiect abordat va fi extinderea centralei nucleare de la Paks, întrucât cinci-şase cereri de licenţă extrem de importante se află, deja, pe masa Autorităţii Naţionale pentru Energie Atomică din Ungaria, iar în cazul unui răspuns pozitiv, în primăvară se poate trece la faza de construcţie, a spus Péter Szijjártó.



Şeful diplomaţiei ungare a adăugat că pe ordinea de zi se va afla şi subiectul colaborării din domeniul industriei alimentare şi industriei spaţiale, precum şi cooperarea în domeniul transporturilor aviatice şi feroviare.



În paralel cu întrevederea dintre Vladimir Putin şi Viktor Orbán, care va începe la prânz (potrivit orei Ungariei), Péter Szijjártó va discuta cu omologul său rus, Serghei Lavrov, cu care ultima oară s-a întâlnit în urmă cu aproximativ o lună.



“S-au întâmplat mult prea multe în această lună. Europa se va confrunta cu provocări de securitate serioase dacă nu vom reuşi să rezolvăm disputele dintre Est şi Vest într-un mod civilizat, prin dialog”, a spus Szijjártó, potrivit comunicatului ministerului.





Szijjártó: Poporul maghiar va avea numai de câştigat



Ministrul a vorbit şi despre faptul că întrevederea de marţi este cea de-a douăsprezecea întâlnire a premierului ungar Viktor Orbán cu preşedintele rus Vladimir Putin, iar din cauza actualei situaţii europene tensionate, aceasta va fi cea mai importantă discuţie dintre cele două părţi.



Péter Szijjártó a subliniat că, deşi între liderii celor două state există consultări regulate, niciun summit nu a mai avut loc într-o situaţie atât de tensionată ca cea de acum, prin urmare, negocierile de mâine pot avea o importanţă şi mai mare, decât au avut cele de până acum.



Potrivit ministrului ungar de externe, întâlnirea este importantă pentru că istoria a arătat că atunci când Estul şi Vestul au un conflict, Europa Centrală pierde mereu și, prin urmare, este în interesul securităţii naţionale şi strategice a Ungariei ca situaţia să fie rezolvată pe cale diplomatică. “Este important dialogul, noi pentru asta am venit aici”, a spus ministrul de externe.



Szijjártó a mai adăugat că premierul Viktor Orbán s-a consultat, deja, cu preşedintele francez Emmanuel Macron, care deţine preşedinţia rotativă a Uniunii Europene, în cursul serii având loc şi o convorbire telefonică cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg.



Un alt motiv pentru care semnificaţia întâlnirii este una mare, este că anul trecut a fost cel mai de succes an al cooperării bilaterale dintre Ungaria şi Rusia. “Şi pentru acest an există deja planuri. Dacă acestea vor deveni realitate, poporul maghiar va avea numai de câştigat de pe urma faptului că Ungaria are o politică externă care respectă obligaţiile din cadrul Alianţei, dar care pune un mare accent şi pe succesul relaţiilor bilaterale, în cazul de faţă cu Rusia”, a subliniat Péter Szijjártó. (sursa: MTI)