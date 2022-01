Astrolog, filosof, coronasceptic: Olavo de Carvalho ar fi murit de COVID-19 / „Gurul” lui Jair Bolsonaro a fost decorat cu Ordinul Naţional Pentru Merit al României în grad de Comandor

Olavo de Carvalho, declarații controversate despre coronavirus și pandemie

Rolul astrologului în ascensiunea politică a lui Jair Bolsonaro

Legăturile lui Olavo de Carvalho cu România

„Familia vă cere să vă rugați pentru sufletul profesorului”, au scris rudele sale pe Twitter după ce au anunțat moartea polemistului în vârstă de 74 de ani - un personaj uriaș în politica braziliană contemporană care a fost atât adorat cât și detestat de milioane de adepți și critici.Anunțul făcut de familie pe Twitter nu a precizat cum a murit Carvalho - un fost astrolog care a bagatelizat în mod repetat SARS-CoV-2 drept „moronavirus” (n.r. virusul cretinilor). Însă Heloísa de Carvalho, fiica sa care s-a înstrăinat de el, a declarat că acesta a murit de COVID-19.„Are sânge pe mâini”, a afirmat aceasta pentru revista Veja , susținând că „ideile negaționiste” ale tatălui ei și diseminarea de dezinformări de către acesta au făcut guvernul brazilian să amâne cumpărarea de vaccinuri anti-Covid.Jair Bolsonaro - a cărui victorie-șoc la alegerile prezidențiale din 2018 a fost pusă pe seama învățăturilor radicale și adesea pline de invective ale lui Olavo - a deplâns pierderea „unuia dintre cei mai mari gânditori din istoria țării noastre” și a decretat o zi de doliu național.„Olavo a fost un far călăuzitor pentru milioane de brazilieni”, a mai spus Bolsonaro.Fiul președintelui brazilian, Eduardo, l-a omagiat la rândul său pe septuagenarul a cărui influență era atât de mare încât există zvonuri că acesta ar fi ales mai mulți membri ai cabinetului lui Bolsonaro deși trăia în Statele Unite din 2005.Brazilienii progresiști au respins însă aceste elogii, spunând despre Carvalho că a otrăvit viața politică și socială a țării și a răspândit dezinformări periculoase despre coronavirus.Înainte de a muri, Carvalho, care a fost testat pozitiv cu coronavirusul pe 16 ianuarie, a minimalizat în mod continuu pericolul reprezentat de COVID-19, boală care a ucis aproape 625.000 de brazilieni și peste 5,6 milioane de persoane la nivel global, a promovat teorii ale conspirației privind originea sa și a atacat măsurile sanitare impuse pentru prevenirea răspândirii SARS-CoV-2.În mai 2020, în timp ce coronavirusul făcea ravagii în America de Sud, Carvalho nota pe Twitter:„Teama referitoare la un presupus virus mortal nu este nimic altceva decât o mică poveste de groază menită să sperie populația și să o facă să accepte sclavia, la fel cum ar accepta un cadou de la Moș Crăciun”.Carvalho a catalogat măsurile sanitare drept „cea mai enormă și sordidă crimă comisă vreodată împotriva întregii specii umane” și a afirmat într-o ocazie că pandemia „pur și simplu nu există”.Cu o altă ocazie el a afirmat că doar „idiotul perfect” ar crede că răspândirea „virusului chinezesc” este accidentală. „Ucide cu adevărat moronavirusul oameni sau doar îi ajută să devină statistici?”, se întreba el în luna ianuarie a anului trecut, după ce bilanțul deceselor provocate de Covid în Brazilia a trecut de 200.000 de morți.FOTO: Nelson Almeida / AFP / Profimedia ImagesBrian Winter, un analist specializat în politica braziliană și redactor-șef al revistei Americas Quarterly, l-a intervievat pe Carvalho la locuința sa din statul american Virginia. El spune că în anii 2000, în timpul guvernului de stânga al președintelui Luiz Inácio Lula da Silva, Carvalho era văzut ca un „țăcănit”.Însă în ultimii 10 ani, după ce Brazilia s-a scufundat într-o recesiune profundă însoțită de turbulențe politice, „tiradele sale presărate cu invective” împotriva stângii au atras tot mai mulți adepți.Librăriile au vândut sute de mii de exemplare ale celei mai faimoase cărți scrise de acesta, „O Mínimo que Você Precisa Saber para não Ser um Idiota” („Minimumul pe care trebuie să-l știi ca să nu fii idiot”), o carte pe care Bolsonaro a promovat-o după ce a câștigat alegerile.Winter și-a amintit că a văzut pentru prima dată numele lui Carvalho la un protest antiguvernamental din 2013, pe o pancartă pe care scria „Olavo a avut dreptate”.„El și Bolsonaro au fost produsele traumei titanice pe care Brazilia a suferit-o în anii 2010: cea mai gravă recesiune din ultimii 100 de ani, prăbușirea 'establishment'-ului politic, scandaluri de corupție oriunde te uitai, 70.000 de omoruri pe an”, spune acesta.„Din această disperare, el și Bolsonaro au reușit să iasă drept câștigători fiindcă ei sunau atât de radical diferit față de orice a fost înainte. Aceasta a fost astracția lor”, spune el.Lui Olavo de Carvalho i-a fost conferit Ordinul Naţional Pentru Merit al României în grad de Comandor de către fostul președinte Emil Constantinescu prin Decretul nr. 581 din 5 decembrie 2000 „în semn de preţuire pentru contribuţia avută la dezvoltarea relaţiilor româno-braziliene”. Ordinul poate fi în continuare consultat pe site-ul Camerei Deputaților În 2011 acesta a fost invitat de către Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc şi Fundaţia „Ioan Bărbuş” la Conferinţa UTOPIE, MIT şi REVOLUŢIE, care a avut loc în data de 16 Iunie 2011 a acelui an la sediul IICMER.Înregistrarea video a intervenției lui Carvalho poate fi găsită în continuare pe Youtube , ea fiind tradusă la conferință de către Anca Cernea, președintele Fundației „Ion Bărbuș”. Celălalt invitat la conferință a fost Vladimir Tismăneanu, profesor la University of Maryland și pe atunci preşedintele Consiliului Ştiinţific al IICCMER.Dezbaterea a fost moderată de politicianul Mihail Neamțu, la momentul respectiv director ştiinţific al IICCMER.Una dintre cărțile sale, „Statele Unite și Noua Ordine Mondială”, scrisă alături de ideologul rus Aleksandr Dughin, a fost tradusă de editura Humanitas, fiind disponibilă pe site-ul acesteia