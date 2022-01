Austria pune capăt lockdownului pentru persoanele nevaccinate antiCovid

Austria in lockdown

Miercuri a fost consemnat un nou record, depăşindu-se pragul de 30.000 de infectări, a indicat ministrul sănătăţii, Wolfgang Mueckstein, într-o conferinţă de presă. El a previzionat că vârful va fi atins în următoarele două săptămâni, cu 35.000-40.000 de cazuri noi.Rata de ocupare a paturilor din spitale şi de la terapie intensivă se află însă în scădere. 'Am ajuns la concluzia că lockdown-ul pentru persoanele nevaccinate este justificat doar în cazul unei ameninţări de supraîncărcare iminentă a capacităţilor de terapie intensivă', a declarat ministrul sănătăţii, precizând că experţii nu mai consideră necesară această restricţie. În Austria, persoanele nevaccinate sunt supuse unui lockdown, ceea ce înseamnă că îşi pot părăsi locuinţele doar pentru un număr limitat de motive, cum ar fi pentru a merge la muncă sau la cumpărături esenţiale.Măsura, care a fost suspendată în perioada Crăciunului, a fost criticată pentru faptul că este foarte dificil de verificat respectarea sa.După ridicarea lockdown-ului, austriecii nevaccinaţi vor avea însă în continuare accesul interzis la o serie de activităţi de timp liber, în restaurante sau în magazine cu produse neesenţiale. Parlamentul de la Viena a adoptat joi legea privind obligaţia tuturor adulţilor de a se vaccina împotriva COVID-19.Legea, care va intra în vigoare pe 4 februarie, are ca scop creşterea ratei de vaccinare, situată în Austria sub media altor state occidentale.