Rusia continuă să transfere avioane de luptă și parașutiști din Orientul Îndepărtat în Belarus

Exerciții militare comune Rusia-Belarus

Parașutiști ruși au început să fie transferați mai aproape de granița cu Ucraina

Avertismentul SUA pentru Minsk

„Avioanele de luptă multirol Su-35S din Districtul militar Est, implicate în verificarea forţelor de reacţie ale Uniunii statale continuă relocarea pe aerodromurile din Belarus”, indică ministerul într-un comunicat, care remarcă faptul că în drumul lor spre Belarus aparatele de zbor fac escale pe aerodromurile din districtele militare Centru şi Vest.„După sosirea în Belarus, echipajele avioanelor multirol Su-35S îşi vor prelua atribuţiile de apărare antiaeriană în cadrul verificărilor vizând funcţionarea sistemul unificat de apărare aeriană a Uniunii statale” Rusia-Belarus, relevă documentul.Rusia şi Belarus organizează exerciţii comune pentru inspectarea pregătirii forţelor de reacţie ale Uniunii lor statale, notează Interfax pe fondul temerilor Kievului şi ale Occidentului că Moscova, care a comasat zeci de mii de militari şi echipamente în apropiere de frontiera ucraineană, ar putea declanşa un atac împotriva Ucrainei dinspre teritoriul belarus.Potrivit viceministrului rus al apărării, Aleksandr Fomin, în prima etapă a acestor manevre - până la 9 februarie - este planificată relocarea şi formarea de grupuri armate. În a doua etapă - din 10 până în 20 februarie - vor avea loc exerciţiile propriu-zise.Moscova nu a precizat numărul de militari şi cel al echipamentelor implicate în aceste aplicaţii, conform agenţiilor de presă ruse.Potrivit unor experţi ruşi, avionul multirol Su-35S este cel mai avansat aparat aerian de luptă al armatei ruse din punct de vedere tehnologic, cu un potenţial apropiat de Su-57, un avion de luptă de generaţia a cincea dezvoltat de către Rusia.La aceste aplicaţii vor participa aproape toate forţele armate ale Belarus, precum şi unităţi din cadrul Districtului militar Est al Federaţiei Ruse, ale Forţelor aeriene şi celor aeropurtate ruse, indicase la 21 ianuarie şeful Direcţiei principale pentru antrenamente al Ministerului belarus al Apărării, Andrei Nekraşevici.Potrivit Ministerului rus al Apărării, numărul militarilor şi al tehnicii implicate în respectivele manevre intră sub incidenţa Documentului de la Viena din 2011 şi nu depăşeşte parametrii care ar necesita notificarea altor ţări.În acelaşi timp, Conflict Intelligence Team (CIT) - un grup de jurnalişti şi bloggeri independenţi care investighează conflictelor armate - a relatat marţi că paraşutişti ruşi au început să fie transferaţi mai aproape de graniţa cu Ucraina şi în Belarus, potrivit The Insider , un site rusesc de investigaţii care colaborează cu Bellingcat.Un videoclip postat la 24 ianuarie pe TikTok arată tehnică militară transportată pe calea ferată. Înregistrarea ar fi fost filmată în regiunea Briansk, la graniţa cu Belarus şi Ucraina.Vehiculele blindate sunt acoperite cu prelată, dar expertul CIT, Rob Lee, a identificat vehicule de luptă aeropurtate BMD-4M şi transportoare blindate aeropurtate BTR-MDM.„În total, garnitura de tren transportă 31 de vehicule BMD-4M şi 8 BTR-MDM, ceea ce corespunde unui batalion. Garnitura include cinci vagoane de pasageri, care pot transporta peste 250 de persoane”, afirmă el, adăugând că a identificat şi opt camioane KAMAZ-43501, utilizate de obicei de Forţele aeropurtate ruse.Camioane de acelaşi tip apar şi într-un videoclip cu un convoi rusesc, realizat - conform descrierii - în apropiere de graniţa dintre Belarus şi Polonia, conform CIT.Potrivit datelor Căilor ferate ruse, garnitura cu tehnică militară a pornit din staţia Tekstilnaia, regiunea Ivanovo (centrul părţii europene a Rusiei), unde îşi are baza Regimentul 217 de garda aeropurtată al Diviziei 98 aeropurtată, care a participat recent la misiunea „de menţinere a păcii” în cadrul forţelor comune ale Organizaţiei Tratatului de Securitate Colectivă (OTSC) în Kazahstan.SUA au avertizat marţi că Belarusul se va expune unei riposte „rapide” şi „ferme” dacă va permite Rusiei să utilizeze teritoriul său pentru a ataca Ucraina, potrivit AFP.„Dacă o invazie ar începe din Belarus, dacă soldaţii ruşi ar urma să staţioneze permanent pe teritoriul său, NATO şi-ar putea revizui, de asemenea, postura în ţările care se învecinează cu Belarusul”, a avertizat Ned Price, purtător de cuvânt al diplomaţiei americane.