Unui pacient american i s-a refuzat transplantul de inimă pentru că nu se vaccinează antiCovid

DJ Ferguson are nevoie disperată de o nouă inimă, însă Brigham and Women's Hospital l-a tăiat de pe listă în marea parte din cauza refuzului de a se vaccina. Tatăl pacinetului a spus că vaccinare contravine ”principiilor fundamentale„ ale fiului său.Spitalul spune că nu face altceva decât să repecte propria politică. ”Având în vedere criza de organe disponibile (pentru transplant –n.red), facem tot ce ne stă în putință pentru a ne asigura că pacientul care beneficiază de transplant are cele mai mari șanse să supraviețuiască”, a transmis spitalul într-o declarație de presă pentru BBC.Un purtător de cuvânt a mai precizat că politica spitalului prevede printre criteriile esențiale pentru aprobarea procedurii vaccinarea antiCovid și un stil de viață al candidaților care să maximizeze succesul operației și să optimizeze rata de surpaviețuire a pacienților după efectuarea intervenției, având în vedere și faptul că sistemul lor imunitar este grav afectat de condiția lor medicală.Spitalul a mai precizat că cei mai mulți dintre cei 100.000 de pacienți aflați pe lista de așteptare pentru un transplant nu vor ajunge pe masa de operații în următorii 5 ani din cauza crizei de organe.Ferguson este internat din noiembrie anul trecut, de la Ziua Recunoștinței, și suferă de o boală de inimă ereditară care face ca plămânii să se umple cu sânge și lichide.