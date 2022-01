Japonia și SUA îndeamnă liderii mondiali să viziteze Hiroshima și Nagasaki

"Amintind de vizita fostului preşedinte (american Barack) Obama la Hiroshima, Japonia şi Statele Unite le cer liderilor politici, tinerilor şi altora să vină în vizită la Hiroshima şi Nagasaki pentru a atrage şi menţine atenţia", au scris cele două administraţii într-o declaraţie comună, în referire la vizita istorică din 2016 a fostului lider de la Casa Albă.Publicarea acestei declaraţii are loc după ce o conferinţă a ONU pentru revizuirea Tratatului de neproliferare a armelor nucleare ce urma să se desfăşoare între 4 şi 28 ianuarie la New York a fost amânată din cauza răspândirii rapide a variantei Omicron a noului coronavirus. Această conferinţă a fost amânată în mod repetat din 2020, în contextul pandemiei, notează Kyodo.Un oficial din Ministerul japonez de Externe a declarat presei că este regretabil că discuţiile privind Tratatul de neproliferare au fost amânate."După consultări cu partea americană, am conchis că publicarea acestei declaraţii este cel mai bun mod, în acest moment, de a menţine şi susţine demersurile" de dezarmare nucleară, a spus oficialul citat.În plus, declaraţia este difuzată înaintea unei întâlniri online prevăzute pentru vineri între premierul nipon Fumio Kishida, care reprezintă o circumscripţie din Hiroshima şi era ministru de externe în cursul vizitei lui Obama, şi preşedintele american actual Joe Biden. Va fi primul summit al celor doi lideri de la preluarea postului de premier de către Kishida, în octombrie.SUA, Rusia, China, Marea Britanie şi Franţa, care sunt cele cinci puteri nucleare recunoscute, au publicat mai devreme în ianuarie o declaraţie comună în care afirmă că trebuie evitat un război nuclear şi armele nucleare trebuie limitate la scopuri defensive şi disuasive, şi tot Statele Unite au cosponsorizat alături de Japonia o rezoluţie adoptată luna trecută de Adunarea Generală a ONU care face apel la eliminarea totală a armelor nucleare.În textul rezoluţiei, susţinută de SUA, Marea Britanie şi Franţa, dar căreia Rusia şi China i s-au opus, Japonia şi Statele Unite menţionează că Beijingul "îşi sporeşte capacităţile nucleare" şi îi cer să "contribuie la aranjamente menite să reducă riscul nuclear", mai aminteşte Kyodo.