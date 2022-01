O familie din SUA a descoperit trupul unei alte femei în sicriul rudei lor / Ce spun despre încurcătura macabră

Familia lui Sonya White a relatat că a găsit o femeie necunoscută în sicriu când au ajuns să își ia rămas bun de la ruda lor la începutul acestei săptămâni. White s-a stins din viață pe 6 ianuarie la vârsta de 51 de ani, trupul ei fiind îmbălsămat de o firmă de pompe funebre locală.„Când am intrat acolo era un corp diferit în sicriul ei. Cu hainele ei pe ea. Cu lenjeria ei pe ea. Cu cerceii ei Buckeye. Și peruca ei. Am fost foarte devastați. Plângeam toți”, a povestit Lisa Harden, verișoara lui White.„Am vrut împăcare. Dar nu vom mai avea parte niciodată de asta. Nu am văzut în viața mea un asemenea lucru. A fost traumatizant. Nimeni nu ar trebui să treacă prin așa ceva”, a adăugat Harden.Kishia Givens, sora lui White, spune că familia a cerut câteva lucruri specifice firmei de pompe funebre, printre acestea fiind și un sicriu roșu deoarece sora ei era o mare fană a echipei de fotbal american Ohio State Buckeyes.„Tot ce am ales pentru sora noastră am ales cu dragoste. Exact ceea ce ne-am gândit că i-ar fi plăcut. Te aștepți ca persoana dragă să fie tratată cu grijă după ce se stinge din viață. Să fii atât de neglijent cu membrul familiei cuiva este impardonabil”, afirmă ea.Familia spune că firma de pompe funebre s-a oferit să plătească înmormântarea din cauza încurcăturii dar că va depune o plângere autorităților competente.