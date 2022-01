Italia: „Fără femei nu se discută”: în RAI fost semnat protocolul pentru egalitate în dezbateri şi talk-show-uri

Memorandumul de înțelegere „No Women No Panel – Fără femei nu se dezbate” a fost semnat marţi la sediul RAI din Viale Mazzini. „Documentul prevede un angajament destul de simplu: şi anume să existe o reprezentare egală de gen în fiecare dezbatere”, explică președintele televiziunii publice italiene.Documentul - promovat de RAI și semnat de Preşedinţia Consiliului de Miniştri (Guvernul italian, n.r.) - este de-a dreptul revoluționar, iar la semnarea acordului, pe lângă directorul şi preşedintele televiziunii publice s-au aflat și reprezentanți ai altor instituții: Tiziano Treu, președintele CNEL, Antonio Parenti, șeful Reprezentanței în Italia a Comisiei Europene, Michele Emiliano, vice președintele Conferinței Regiunilor și Provinciilor Autonome, Michele De Pascale, președintele UPI, Maria Terranova, vicepreședintele ANCI, Antonella Polimeni, rectorul Universităţii Sapienza, Sveva Avveduto, directorul CNR.De data asta, lucrurile se schimbă. „O democrație nu poate fi definită ca atare dacă nu sunt spuse poveștile femeilor”, a declarat ministrul Bonetti. Trebuie doar să punem capăt unui automatism. „A spune No Women No Panel înseamnă a depune efortul de a te întreba care este cea mai potrivită și mai competentă femeie pentru a vorbi despre o anumită problemă, alături de cel mai potrivit și mai competent bărbat. Iar descoperirea extraordinară este că există astfel de femei, nu trebuie inventate. A nu recunoaște talentul feminin înseamnă a penaliza societatea noastră. Fără femei ţara nu se poate dezvolta”.