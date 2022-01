VIDEO Un nou incendiu în Bronx, urmat de prăbușirea parțială a clădirii: Un mort și 9 răniți

Incidentul a avut loc pe Fox Street 869 în Bronx, a declarat purtătorul de cuvânt al pompierilor.

Potrivit mass-media, explozia provocată de acumulare de gaze a fost urmată de incendiu şi prăbuşirea parțială a clădirii.

FDNY members continue to operate at a 2-alarm fire at 869 Fox Street in the Bronx. pic.twitter.com/LDjt7faEJs