Navalnîi, la un an de la încarcerarea sa: În Rusia de azi, un simplu like pe instagram poate fi un act de curaj

”Exact acum un an mă întorceam acasă, în Rusia. Nu am putut să fac un singur pas ca om liber pentru că am fost arestat înainte de controlul de la frontieră. Eroul uneia dintre cărțile mele preferate ”Învierea” de Lev Tolstoi spune la un moment dat: < >. Sună bine, dar era eronat atunci și este și acum. Sunt mulți, zeci de milioane de oameni cinstiți în Rusia, mai mulți decât s-ar crede. (...) Însă puterea nu se teme doar de oamenii onești, ci de cei cărora nu le este frică de nimic”, a scris Navalnîi pe Instagram.El a mai comentat că a auzit de oameni din ministerul de interne care au fost demiși pentru simplul fapt că i-au apreciat postările pe instagram.”Deci, în Rusia anului 2022, un simplu like poate fi un act de curaj”, a continuat el.Navalnîi a mai spus că, deși nu știe când se va termina această poveste și dacă va fi din nou liber (vineri a aflat că va începe procesul pentru noi acuzații dintr-un alt dosar -n.red), nu se teme și nu regretă că s-a reîntors în Rusia pe 17 ianuarie 2021.