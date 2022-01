VIDEO Tsunami în Pacificul de Sud după erupția violentă a unui vulcan subacvatic

Satellite image of the Volcano Eruption in Tonga \uD83C\uDDF9\uD83C\uDDF4. pic.twitter.com/9fuMZXgdme — Jese Tuisinu (@JTuisinu) January 15, 2022

Tsunami videos out of Tonga \uD83C\uDDF9\uD83C\uDDF4 this afternoon following the Volcano Eruption. pic.twitter.com/JTIcEdbpGe — Jese Tuisinu (@JTuisinu) January 15, 2022

This family were in church. They’d just finish having choir practice and the tsunami hit \uD83D\uDE29❤️\uD83C\uDDF9\uD83C\uDDF4 pic.twitter.com/DLLFRJ9BAc — KNOWKNEE (@JohnnyTeisi) January 15, 2022

\uD83D\uDE2D Praying for all this to be over soon \uD83D\uDE2D Lotu pe ke lahi Tonga, falala pe kihe Eiki he taimi faigataani\uD83D\uDE2D! Ofa lahi atu ki Api \uD83D\uDC9B\uD83D\uDC9B\uD83D\uDC9B\uD83D\uDE2D\uD83D\uDE4F\uD83C\uDFFD pic.twitter.com/Hlh3SCvAQY — Ops Lekaah (@OLekaah) January 15, 2022

Valuri tsunami au fost observate în capitala Tonga și în capitala Samoa Americană, a declarat un monitor de tsunami cu sediul în SUA.Erupția vulcanului subacvatic Hunga Tonga-Hunga Ha'apai, situat la aproximativ 65 km la nord de Nuku'alofa, a provocat un tsunami de 1,2 metri, a declarat Biroul de Meteorologie din Australia.Agenția a precizat că a continuat să monitorizeze situația, dar nu a fost emisă nicio amenințare de tsunami pentru continentul, insulele sau teritoriile australiene.Valuri tsunami de 83 cm au fost măsurate la Nuku'alofa, capitala Tonganului, și valuri de 61 cm. la Pago Pago, capitala Samoa Americană, a precizat Centrul de alertă pentru tsunami din Pacific.Fiji a emis un avertisment de tsunami, îndemnând locuitorii să evite țărmurile "din cauza curenților puternici și a valurilor periculoase".Jese Tuisinu, un reporter de televiziune de la Fiji One, a postat pe Twitter o înregistrare video în care se vede cum valuri mari se duc la țărm, cu oameni care încearcă să fugă din calea valurilor care se apropie în mașinile lor."Este literalmente întuneric în unele părți din Tonga, iar oamenii se grăbesc să se pună în siguranță în urma erupției", a spus el.Pe rețele de socialziare au fost postate și alte imagini cu tsunami-ul din T0nga:Monitorul cu sediul în SUA a anulat ulterior avertismentul pentru teritoriul american Samoa Americană. Valuri tsunami cu o înălțime de 1,5 metri au fost măsurate în capitala teritoriului american Samoa Americană în urma activității vulcanice din Tonga, a precizat monitorul american.Amenințarea de tsunami continuă, iar fluctuațiile nivelului mării și curenții oceanici puternici reprezintă un pericol de-a lungul plajelor din porturi, a precizat acesta.Agenția de gestionare a situațiilor de urgență din Noua Zeelandă a emis un avertisment privind activitatea tsunami pentru coastele sale de nord și est, zonele fiind așteptate să se confrunte cu curenți puternici și neobișnuiți și cu valuri imprevizibile la țărm.Vineri, vulcanul a trimis cenușă, aburi și gaze la o înălțime de până la 20 km în aer, a precizat Serviciul Geologic din Tonga într-o postare pe Facebook. Acesta are o rază de 260 km.