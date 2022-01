China a înregistrat un excedent comercial record în decembrie și în tot anul 2021

Excedentul comercial a ajuns la 676,43 miliarde de dolari în 2021, cel mai ridicat nivel înregistrat vreodată, în creștere de la 523,99 miliarde de dolari în 2020, potrivit datelor biroului de statistică.China a înregistrat, de asemenea, un excedent comercial record pentru luna decembrie, deoarece exporturile au rămas robuste, în timp ce creșterea importurilor a încetinit puternic, au arătat vineri datele vamale.Excedentul comercial a crescut la 94,46 miliarde de dolari în decembrie, un avans puternic față de un surplus de 71,72 miliarde de dolari în noiembrie și peste prognoza de 74,50 miliarde de dolari dintr-un sondaj Reuters.Exporturile au crescut luna trecută cu 20,9% în ritm anual, depășind așteptările pentru o creștere de 20%, dar în scădere față de un avans de 22% în noiembrie."Exporturile au rămas puternice luna trecută, dar ar putea să se atenueze în lunile următoare, pe fondul perturbărilor tot mai mari din porturi", a declarat Julian Evans-Pritchard, economist senior pentru China la Capital Economics.China a raportat un total de 143 de cazuri locale confirmate de COVID-19 pentru data de 13 ianuarie, a declarat vineri autoritatea sa de sănătate, inclusiv în principalul oraș-port din nordul țării, Tianjin."Între timp, importurile au scăzut abrupt, în concordanță cu slăbiciunile interne persistente, în special în sectorul imobiliar", a spus Evans-Pritchard.Importurile au crescut cu 19,5% de la an la an în decembrie, au arătat datele vamale, ratând o prognoză de creștere de 26,3% și în scădere bruscă față de un avans de 31,7% în noiembrie.Cea de-a doua mare economie a lumii a reușit o redresare impresionantă după pandemie, exporturile contribuind la susținerea creșterii în condițiile în care mai multe alte sectoare se clătinau, dar există semne că impulsul este în scădere.O încetinire a pieței imobiliare și restricțiile stricte ale COVID-19 se numără printre obstacolele care umbresc perspectivele pentru 2022.Creșterea economică a Chinei va încetini probabil la 5,2% în 2022, înainte de a se stabiliza în 2023, potrivit unui sondaj Reuters, în timp ce banca centrală își intensifică în mod constant politica de relaxare pentru a evita o încetinire mai accentuată."Ne așteptăm ca avansul importurilor să rămână atenuat în semestrul I al acestui an, deoarece cererea internă a Chinei va continua să fie afectată de încetinirea sectorului imobiliar și de consumul slab", a declarat într-o notă Louis Kuijs, șeful departamentului economic pentru Asia de la Oxford Economics.Datele vamale au arătat că importurile chinezești de minereu de fier, ingredientul cheie pentru fabricarea oțelului, au scăzut față de luna precedentă din cauza restricțiilor producției de oțel și a încetinirii construcțiilor imobiliare.Pentru tot anul 2021, exporturile totale au crescut cu 29,9%, comparativ cu un avans de 3,6% în 2020. Importurile pentru întregul an au crescut cu 30,1%, după ce au scăzut cu 1,1% în 2020.