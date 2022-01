Rusia a organizat marţi exerciţii cu muniţie reală, trupe şi tancuri în apropierea graniţei cu Ucraina

„Nu există termene clare aici, nimeni nu le stabileşte, există doar poziţia Rusiei că nu vom fi mulţumiţi de tărăgănarea la nesfârşit a acestui proces”.





La o zi după ce partea americană a cerut Rusiei la discuţiile de la Geneva să îi retragă pe cei aproximativ 100.000 de soldaţi din apropierea graniţei, Ministerul rus al Apărării a declarat că aproximativ 3.000 de militari au început antrenamentele de luptă, inclusiv bătălii simulate, în patru regiuni din sud-vestul Rusiei.Exerciţiile au sugerat că Kremlinul nu are nicio intenţie de a reduce presiunea militară care a adus Statele Unite la masa negocierilor , unde Moscova a prezentat cereri pentru garanţii de securitate ample din partea Occidentului.Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că discuţiile de luni au fost purtate într-o manieră deschisă, concretă şi directă, dar că nu există un motiv real de optimism.Rusia vrea rezultate rapide, a spus el.Peskov a spus că situaţia va fi mai clară după alte două runde de discuţii pe care Rusia urmează să le ţină în această săptămână, cu NATO la Bruxelles miercuri şi la Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) la Viena, joi.Rusia a spus în repetate rânduri că nu are intenţia de a ataca Ucraina, dar că are dreptul de a-şi desfăşura forţele aşa cum consideră de cuviinţă pe propriul teritoriu.Moscova insistă că Statele Unite şi aliaţii săi să excludă posibilitatea ca Ucraina să adere vreodată la NATO, care a promis încă din 2008 că va admite Kievul într-o zi. De asemenea, doreşte ca NATO să elimine forţele şi armamentul din ţările foste comuniste care au aderat la organizaţie de la sfârşitul Războiului Rece.Washingtonul a spus că nu poate accepta aceste cereri, deşi este dispus să se angajeze în alte aspecte ale propunerilor Rusiei, discutând despre desfăşurarea de rachete sau limitele dimensiunii exerciţiilor militare.