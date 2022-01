VIDEO Incendiu într-un bloc din Bronx: 19 persoane au murit, printre care și copii / Zeci de răniți

Primarul orașului New York, Eric Adams, a spus că 19 persoane, printre care și copii, au murit într-un incendiu la un bloc de apartamente din Bronx, relatează Reuters.

Conform New York Times, citat de News.ro, incendiul a izbucnit într-un apartament duplex de la etajele doi şi trei şi deşi focul nu s-a extins, a fost fum în întreaga clădire de 19 etaje.

200 de pompieri au fost chemaţi să intervină.

Deocamdată nu se cunoaşte cauza izbucnirii incendiului.

#FDNY made numerous rescues at a 5 alarm fire in the Bronx, going on right now. HazMat was requested for a Lithium Ion battery on fire. It is unclear if the battery caused this fire or was damaged by the fire. Fire Marshals will investigate @UFANYC @UFOA854 @IAFFNewsDesk pic.twitter.com/GNrs6FtIKZ