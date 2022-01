Profilul care face furori pe rețelele sociale: „Numele meu este Kovid... și nu sunt un virus”

„Numele meu este Kovid și nu sunt un virus”. Aceasta este prima propoziție a profilului de Twitter al antreprenorului indian Kovid Kapoor, care face furori pe rețelele sociale, scrie AFP.

Acest bărbat de 31 de ani, șeful unui start-up de turism, a explicat pe rețelele de socializare că săptămâna aceasta a călătorit în străinătate pentru prima dată de la începutul pandemiei și că prenumele său „a amuzat foarte mult oamenii”.

„Viitoarele mele călătorii în străinătate vor fi distractive!”, a scris el pe Twitter, cu o postare care a primit 40.000 de „like-uri” și a fost redisdribuită de 4.000 de ori, adăugând că, dacă prenumele lui l-a ajutat să spargă gheața la întâlniri, pe de altă parte, atunci când s-a dus să comande o cafea, a cerut ca prenumele lui să nu fie anunțat tuturor.

Comentariul său a stârnit o avalanșă de glume, „meme”, mesaje și chiar solicitări de interviuri, aducând zâmbete într-un subiect supărător, pe măsură ce numărul infecțiilor cu varianta Omicron crește în India.

El și-a declarat pentru AFP speranța că toată această publicitate se va reflecta asupra afacerii sale, care se află în dificultate ca toți cei din sector.

Kovid, care înseamnă, în hindi și sanscrită, un savant sau un individ educat, este un prenume care nu este utilizat pe scară largă în India. Mama lui, a explicat el, i-a ales prenumele cu mult înainte de a se naște.

„Este un nume memorabil cu o semnificație frumoasă”, a spus el. "El face o impresie când mă prezint. Nu l-aș schimba pentru nimic în lume."

My name is Kovid and I'm not a virus \uD83D\uDE44#COVID2019 #coronavirusus