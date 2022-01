Franța- Sondaj prezidențiale 2022: Macron în frunte, Pécresse și Le Pen umăr la umăr

Cursa prezidențială este deja lansată, cu aproape toți candidații la linia de start. Începând de astăzi, luni 3 ianuarie, „Les Echos” și Classic Radio vor publica în fiecare zi un sondaj OpinionWay - Kéa Partners care măsoară intențiile de vot pentru alegerile prezidențiale înainte de primul tur, programat pentru 10 aprilie 2022. 500 de persoane vor fi chestionate în fiecare zi de OpinionWay, iar rezultatele vor lua în considerare ultimele trei zile, cu un total de 1.500 de persoane zilnic.

Primul val al acestui barometru nu înregistrează o schimbare majoră în raportul de forțe față de sfârșitul anului trecut. Creditat cu 26% din voturi, Emmanuel Macron este încă în mare parte în frunte în primul tur, cu 10 puncte avans față de Valérie Pécresse (16%) și Marine Le Pen (16%). La egalitate, cele două femei concurează pentru un loc în turul al doilea.

Președintele ar câștiga destul de ușor în turul al doilea, cu 54% din voturi avans față de Valérie Pécresse și 58% față de Marine Le Pen.

„Emmanuel Macron beneficiază în continuare de funcția sa prezidențială, ceea ce reprezintă pentru el un atu”, analizează Bruno Jeanbart, vicepreședinte al OpinionWay. Discursul său de Anul Nou a fost foarte urmărit, având peste 12 milioane de telespectatori, și reizbucnirea pandemiei poate să-l fi avantajat pentru acest prim val al Barometrului, mai ales pentru că Valérie Pécresse și Marine Le Pen au fost mai puțin vizibile în mass-media în ultimele două săptămâni.

Președinta regiunii Ile-de-France, Valérie Pécresse, „nu are un trend ascendent, dar nici nu pierde efectul învestirii” în cadrul congresului formațiunii La Republique (LR) de la începutul lunii decembrie, notează Bruno Jeanbart. La o lună de la victoria ei în aceste primare, Valérie Pécresse nu intenționează să piardă timpul. Își va deschide sediul de campanie în arondismentul 17 din Paris, marți, și intenționează să se deplaseze în teren și să aibă mai multe apariții în mass-media.

Are la dispoziție trei luni pentru a se distanța de Marine Le Pen și mai mult ca niciodată intenționează să întruchipeze o alternativă credibilă la Emmanuel Macron. Președintele în funcție este obiectul tuturor atacurilor sale. „Sunt convinsă că duelul are loc între mine și Emmanuel Macron, pentru că, astăzi, întrebarea este cine să guverneze Franța și cred că sunt mai reformistă decât Emmanuel Macron și cred că am mult mai multă autoritate decât Marine Le Pen”, a spus ea luni dimineață pentru RTL.





Zemmour riscă așa-numitul ”vot util”





La rândul ei, Marine Le Pen, a treia oară candidat la prezidențiale, are de suferit din cauza candidaturii lui Eric Zemmour. Cotat cu 13% intenții de vot, polemistul nu mai înregistrează aceeași creștere ca în toamna trecută, dar nu și-a spus încă ultimul cuvânt. „Și-a întrerupt ascensiunea, dar nu înregistrează un declin clar. Rămâne la un nivel înalt pentru un candidat fără partid, fiind un potențial candidat pentru turul al doilea”, subliniază Bruno Jeanbart. Pentru el, miza este să reziste ”votului util” și să spargă scenariul unei lupte între Valérie Pécresse și Marine Le Pen pentru un loc în turul al doilea.

La stânga eșichierului se observă efectele slăbiciunii și dezbinării. Totalul voturilor pentru stânga este de doar 26%. Un procent distribuit între cei șapte candidați, inclusiv doi din extrema stângă a scenei politice. Niciun candidat nu se evidențiază și niciunul dintre ei nu are o dinamică. În acest peisaj, Jean-Luc Mélenchon se află pe primul loc (9%), înaintea lui Yannick Jadot (7%) și a Annei Hidalgo (4%). „Anne Hidalgo se află în dificultate foarte clară și candidatura ei nici măcar nu ajunge la nivelul lui Benoît Hamon din primul tur al anului 2017 [6,3%, NDLR]”, notează Bruno Jeanbart.

Posibila apariție a fostului ministru Christiane Taubira în peisaj ar putea reașeza unele cărți, fără certitudinea declanșării unei dinamici cu totul noi.