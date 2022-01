VIDEO Serialul Netflix ”Emily in Paris” stârnește indignarea ministrului culturii din Ucraina. Oficialul a depus plângere

Emily in Paris, sezonul 2 (captura de ecran)

Scandalos și jignitor

Cu toții ne-am dori să fie din Moscova

”Emily in Paris” este un serial produs de Netflix, rolul principal revenind actriței americane Lily Collins care interpretează o tânără venită la Paris în interes de serviciu.În ultima serie care a fost lansată la sfâștiul anului trecut, Emily este trimisă de firma la care lucra la cursuri de limba franceză, unde se împrietenește cu Petra, o femeie din Ucraina.Într-una dintre plimbările prin capitala Franței, cele două intră într-un magazin de lux și probează mai multe ținute vestimentare, iar Petra fuge din magazin cu hainele, incident care face ca relația de amiciție dintre cele două să ia sfârșit.Oleksandr Tkachenko, ministrul culturii, a descris imaginea caricaturală în care este descrisă Petra drept ”jignitoare” la adresa Ucrainei.Petra, interpretată de actrița Daria Panchenko, este prezentată nu doar ca hoață, dar și ca o femeie cu gusturi îndoielnice (serialul gravitează în jurul modei –n.red), care se teme să fie deportată."În Emily in Paris, avem o imagine caricaturală a unei femei din Ucraina, imagine care este inacceptabilă. Mai mult, este jignitoare”, a scris Tkachenko pe platforma Telegram. "Așa sunt văzuți ucrainenii afară?”, a adăugat el, potrivit BBC.Potrivit presei din Ucraina, Tkachenko trimis Netflix o scrisoare în care reclamă acest lucru.Unul dintre cetățenii ucraineni care trăiește la Paris a fost de acord cu protestul ministrului culturii. Femeia a scris pe Instagram că modul în care este portretizată Petra este ”rușinos și scandalos”. Postarea a înregistrat 75.000 de aprecieri.Alți internauți au venit în apărarea serialului, printre ei fiind și producătoarea de film Natalka Yakymovych: "Deci, într-un serial TV, personajele negative pot fi orice mai puțin ucraineni? Evident, cu toții ne-am dori ca Petra să fie din Moscova, dar nu întotdeauna obții ceea ce vrei”.Nu este pentru prima oară când serialul este criticat pentru modul în care descrie diferite naționalități.Când a fost lansat primul sezon, Emily in Paris a fost criticat în sepcial în Franța pentru că ar promova imagini stereotip despre Paris și despre parizieni.Francezii sunt descriși ca oameni nepoliticoși care poartă berete și își înșală frecvent partenerii.