Daniel Craig primește medalia pe care o primise și personajul său, James Bond / Anterior, Craig fusese numit comandant onorific al Royal Navy, un alt rang deținut de Bond

În cartea Din Rusia cu dragoste, un șef de spionaj afirmă că 007 „a fost decorat cu acest Ordin în 1953, Ordinul fiind o recunoaștere acordată de obicei doar la retragerea din Serviciul Secret”. Lui Craig i se recunoaște meritul unui spion adevărat care activează într-o țară străină sau care aduce mari servicii afacerilor externe ale Commonwealth-ului.





Înainte de lansarea No Time To Die anul acesta, Daniel a fost numit comandant onorific al Royal Navy, un alt rang deținut de personajul său.









Într-o ceremonie care va avea loc în prima zi a Noului An, Daniel Craig va primi medalia Ordinul Sfântul Mihail și Sfântul Gheorghe, ordin deținut de personajul pe care îl interpreta, James Bond, scrie dailymail.co.uk . Actorul, în vârstă de 53 de ani, va fost astfel onorat cu o medalie acrodată diplomaților și spionilor de rang înalt pentru serviciile lor. Craig a jucat rolul spionului fictiv Bond din 2006 până în acest an, ultimul său film, No Time To Die, fiind lansat pe 30 septembrie.Daniel a jucat pentru prima dată în rolul lui Bond în Casino Royale în 2006, înainte de a apărea în Quantum Of Solace din 2008, Skyfall din 2012 și Spectre din 2015.