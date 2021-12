Lukașenko îi mulțumește lui Putin pentru că ”a salvat” Belarus

"Vă sunt foarte recunoscător, în primul rând dumneavoastră personal, pentru tot ceea ce aţi făcut pentru Belarus", i-a transmis Lukaşenko lui Putin, cu prilejul unei reuniuni pe care cei doi au avut-o la Sankt-Petersburg (nord-vestul Rusiei).Lukaşenko a adăugat că "orice solicitare" pe care o face Minskul are ecou la Kremlin şi imediat reacţionează "companii de stat, guvernul şi băncile".De aceea, economia Belarusului continuă să crească, inclusiv în "timpuri dificile", iar schimburile comerciale au ajuns în acest an la 36%, a declarat liderul de la Minsk.Putin şi Lukaşenko au făcut paradă de unitatea lor în faţa sancţiunilor occidentale cu care se confruntă Minskul de la alegerile prezidenţiale din 2020, considerate frauduloase de către opoziţie şi cancelariile occidentale, notează EFE."Au fost impuse cinci serii de sancţiuni şi se vorbeşte despre o a şasea. Nişte sancţiuni de-a dreptul prosteşti, de care nimeni nu are nevoie", a apreciat Lukaşenko. La rândul său, Putin a declarat că, potrivit experţilor ruşi, "economia Belarusului se află în stare bună"."Ba chiar va înregistra o creştere", a punctat Putin, o aluzie la creşterea de 2,4% a Produsului Intern Brut din Belarus în primele 10 luni ale acestui an.De altfel, integrarea bilaterală a fost tema-cheie a discuţiilor de miercuri dintre Putin şi Lukaşenko. Aceasta a fost cea de-a şasea reuniune dintre cei doi lideri de la începutul anului, precedenta având loc la 9 septembrie.