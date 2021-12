Scandalul Epstein: Ghislaine Maxwell a fost găsită vinovată de trafic de minore de un tribunal din New York

Ghislaine Maxwell, 60 de ani, a fost judecată de la sfârşitul lui noiembrie de un tribunal federal din Manhattan pentru şase capete de acuzare, în special de furnizare de minore fostului partener, Jeffrey Epstein, transmite News.ro.Ghislaine Maxwell a fost arestată la 2 iulie 2020. Fiica magnatului media Robert Maxwell, decedat în 1981, ea a fost acuzată în mai multe plângeri de faptul că a adus fete în apartamentul de lux de la Manhattan al lui Epstein.Într-un articol publicat în 2003 în Vanity Fair, Jeffrey Epstein o prezenta drept ”cea mai bună prietenă” a sa.Ghislaine Maxwell a dispărut din cercurile mondene, pe care le frecventa asiduu, după moartea lui Epstein, găsit spânzurat în celulă, într-o închisoare de la New York, la 10 august 2019.Autopsia a conchis că este vorba despre o sinucidere. Acest fost investitor în fonduri speculative a fost arestat la 6 iulie 2019 pe un aerodrom în New Jersey, la întoarceerea din Franţa, în baza unor acuzaţii de trafic sexual şi conspiraţie în vederea traficului sexual. El risca 45 de ani de închisoare. O dată a sentinţei nu a fost încă stabilită, scrie The Guardian În cazul Epstein este implicat şi prinţul Andrew, un apropiat al investitorului, care este acuzat de abuzuri sexuale.Prinţul Andrew a dezminţit "categoric" astfel de acuzaţii într-un interviu considerat dezastruos de BBC în noiembrie 2019.În ciuda negărilor sale, prietenia cu omul de afaceri american şi scandalul creat l-au determinat pe prinţ să se retragă din viaţa publică.