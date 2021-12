La un an după Brexit, plecarea muncitorilor români a creat un „coșmar absolut” pentru viticultorii britanici: „Aparent nu avem persoane pricepute în țara asta”

„Un coșmar absolut”

Plecarea muncitorilor români și est-europeni

Probleme birocratice ridicate de Brexit

Lipsa muncitorilor est-europeni i-a lovit din plin pe producătorii britanici care afirmă că au avut mari dificultăți în a găsi suficienți culegători pentru recoltă.Julia Trustram Eve, director de marketing la asociația patronală Wine GB, afirmă că situația cauzată de Brexit a fost agravată de restricțiile anti-Covid, cei doi factori ducând la o reducere „considerabilă” a numărului de muncitori sezonieri disponibili în Anglia pentru culegerea strugurilor.„A fost furtuna perfectă”, spune aceasta. „În mod inevitabil, îngrozitor de mulți muncitori migranți s-au întors [în țările de origine] dar nu s-au întors [înapoi în Marea Britanie]”.Dermot Sugrue, un viticultor din West Sussex, regiune aflată în sudul Angliei și cunoscută pentru vinul său spumant, îi dă dreptate lui Trustram.„Brexit a cauzat cea mai mare criză cu care s-a confruntat vreodată această industrie”, a declarat bărbatul pentru Euronews. „Pur și simplu nu putem găsi volumul de persoane necesar pentru a face munca. Este un coșmar absolut”, afirmă Sugrue.Folosind metoda tradițională de recoltare a strugurilor pentru șampanie care presupune culegerea strugurilor de mână, Sugrue are nevoie de un număr uriaș de muncitori într-o fereastră foarte îngustă de timp. Mecanizarea nu este posibilă.Aceste probleme au afectat sever ceea ce recent a fost o poveste de succes a industriei britanice. În ultimii 5 ani aproape 6 milioane de vițe de vie au fost plantate în sudul Angliei - suficiente pentru a produce 18 milioane de sticle - creând mii de locuri de muncă calificate în zonele rurale, în special în management, vânzări și marketing.Exporturile de vin britanic s-au dublat înainte de Brexit și izbucnirea pandemiei, ajungând la 550.00 de sticle în 2019. WineGB se așteaptă ca în jur de 30-40% din vinul produs în Marea Britanie să meargă la export până în 2040.FOTO: Steve Parsons / PA Images / ProfimediaÎnsă îngrijorările legate de neîntoarcerea muncitorilor sezonieri după Brexit au fost agravate de faptul că muncitorii locali s-au dovedit a fi o opțiune în care nu se poate avea încredere.Reprezentantul uneia dintre principalele firmele de recrutare a forței de muncă pentru sectorul agricol a descris pentru Euronews modul în care producătorii au încercat să înlocuiască cu muncitori locali forța de muncă alcătuită de obicei din români.Acesta a povestit sub condiția anonimității că din cele 50 de persoane care au aplicat pentru job, doar 20 au completat ulterior actele necesare pentru a începe să lucreze.Însă atunci când a venit momentul culegerii recoltei, doar 5 din aplicanți s-au prezentat la muncă și doar una a rămas până la sfârșit, o femeie în vârstă de 60 de ani.„Aparent, în Marea Britanie nu există persoane pricepute și productive”, a concluzionat acesta.În absența muncitorilor, producătorii britanici de vin s-au văzut nevoiți să improvizeze. Mulți au creat scheme prin care persoane entuziaste puteau veni să culeagă struguri în mod voluntar, adesea după muncă sau după ce și-au lăsat copiii la școală.„Tot ce a trebuit să facem a fost să le oferim un prânz bun, o sticlă de vin la sfârșitul zilei și să ne rugăm să nu plouă”, afirmă Sugrue, care a reușit să mobilizeze în acest fel aproape 100 de voluntari.În pofida faptului că a avut așteptări foarte reduse, el spune că această schemă a fost „surprinzător de eficientă și ieftină”.„Brexit ne-a făcut pe toți să înțelegem că trebuie să facem ceva diferit. Nu putem să ne bazăm pe forța de muncă din străinătate cum am făcut-o în ultimii 15 ani”, afirmă el.FOTO: europarl.europa.euCa membri ai unei industrii relativ noi în Marea Britanie, producătorii de vin se bazează pe țări din UE, în special Franța și Italia, pentru a le furniza multe din lucrurile necesare.Dopurile de plută, sticlele sau butoaiele toate trebuie să ajungă înaintea unor termene limită foarte precise întrucât producția de vin are loc printr-un proces foarte liniar.Ratarea unor livrări minore poate declanșa o reacție în lanț care să pună capăt producției.„Documentele înnebunitoare pe care le implică transportarea bunurilor după Brexit întârzie totul, făcând lucrurile și mai scumpe și creând o lume nouă a birocrației”, afirmă Surgue.Wine GB estimează că această birocrație post-Brexit va scumpi în medie cu 5 lire sterline sticla de vin spumant britanic ce ajunge pe piața comună din Uniunea Europeană, o altă problemă pentru producători în competiția lor cu brandurile mai cunoscute de pe continent.Pe lângă aceste costuri suplimentare, producătorii de vin se confruntă și cu niveluri mai ridicate de stres.„Este atât de demoralizator”, spune Sugrue, adăugând că „am lucrat din greu să producem un produs britanic de calitate care este pe scena mondială. Acum suntem schilodiți la fiecare pas”.