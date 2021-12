Curtea Supremă din Rusia a ordonat închiderea celui mai vechi ONG de apărarea drepturilor omului, Memorial / Grupul promite să găsească mijloacele legale de a continua activitatea

Curtea Supremă rusă a dispus marţi dizolvarea organizaţiei nonguvernamentale (ONG) Memorial, un pilon al apărării libertăţilor în Rusia contemporană şi un gardian al memoriei Gulagului, relatează AFP, potrivit News.ro. Decizia este considerată „mai mult decât de neînțeles” de către ministerul german de externe, iar Memorial promite că va găsi ”mijloacele legale” pentru a-și continua activitatea.

Această decizie intervine la sfârşitul unui an marcat de o reprimare tot mai puternică a persoanelor, ONG-urilor şi presei, percepute drept critici ai preşedintelui rus Vladimir Putin, aflat la putere de aproape 22 de ani.

”Decizia este lichidarea Memorial International şi filialelor regionale”, a anunţat ONG-ul pe contul său de Telegram.

Judecătoarea Ala Nazarova anunţa, cu doar câteva clipe mai înainte, că ”aprobă cererea parchetului” de dizolvare a acestei organizaţii nonguvernamentale.

2/. “Shame! Shame! Shame!”



Crowd gathered outside the Supreme Court building in Moscow after the decision to shut down #Memorial, Russia’s oldest human rights NGO.



At least one protester was taken away by police

(Footage via @hrc_memorial)#МыМемориалpic.twitter.com/00adgDaiMr