FOTO A avut accident de mașină, dar a crezut că e ok să își continue drumul / Cum arată automobilul care i-a șocat pe polițiști

Agentul de poliție Serge Hadfield a oprit mațina după ce cineva a sesizat că o mașina avariată circulă pe M25.

Bara de protecție sălta literlamente, nemaifiind în poziția ei normală. Părea să iasă din mașină.

We stopped this vehicle seen driving on the #M25 near Cobham. The driver told officers he had crashed the car on the M25 in Kent and thought it would be ok to continue the journey in this condition. The driver gave a positive breath test but was under the prescribed limit. 1of2 pic.twitter.com/vJN15MRK44