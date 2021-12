Elveția: Schimbarea sexului devine doar o formalitate birocratică, fără evaluări sau intervenții medicale

Autoidentificarea de gen, o simpla formalitate in unele tari





Elveția se alătură astfel Irlandei, Belgiei, Portugaliei și Norvegiei, fiind una dintre puținele țări de pe continent care permit unei persoane să își schimbe legal sexul fără terapie hormonală, diagnostic medical sau alte evaluări sau demersuri birocratice.În conformitate cu noile norme din codul civil elvețian, orice persoană cu vârsta de peste 16 ani care nu se află sub tutelă legală va putea să își modifice genul și numele legal prin autodeclarare la oficiul de stare civilă.Persoanele sub vârsta menționată și cele aflate sub protecția adulților vor avea nevoie de consimțământul tutorelui.Noua legislație modifică setul actual de reglementări de la nivel regional din Elveția, care necesită adesea un certificat de la un medic prin care să se confirme identitatea transgender a unei persoane.Unele cantoane - regiuni semiautonome din Elveția federală - cer, de asemenea, la acest moment, ca o persoană să fie supusă unui tratament hormonal sau unei tranziții anatomice pentru a-și schimba legal sexul, în timp ce, pentru o schimbare de nume, ar putea fi necesară dovada că noul nume este deja folosit neoficial de mai mulți ani.Elveția, cunoscută de mult timp ca fiind în mare parte conservatoare din punct de vedere social, a votat în septembrie pentru legalizarea căsătoriei civile și a dreptului de a adopta copii pentru cuplurile de același sex, fiind una dintre ultimele țări din Europa de Vest care a făcut acest lucru.Prin noile norme privind schimbarea de sex, Elveția se alătură celor doar două duzini de țări din întreaga lume care urmăresc să decupleze alegerea sexului de procedurile medicale.În timp ce alte națiuni europene, printre care Danemarca, Grecia și Franța, au eliminat cerința procedurilor medicale, inclusiv a operațiilor de schimbare de sex, a sterilizării sau a evaluării psihiatrice, normele lor impun condiții suplimentare.În iunie, Spania a aprobat un proiect de lege care permite oricărei persoane cu vârsta de peste 14 ani să își schimbe sexul în mod legal fără un diagnostic medical sau terapie hormonală.Germania a devenit în 2018 primul guvern european care a introdus o a treia opțiune de gen, dar în iunie 2021 a respins două proiecte de lege care vizau introducerea autoidentificării de gen.(foto: Pavel Muravev