VIDEO Mesajul de Crăciun al reginei Elizabeth, în topul audiențelor. A fost urmărit de 9 milioane de britanici

În primul ei mesaj anual de Crăciun de la moartea prinţului Philip, în luna aprilie, regina în vârstă de 95 de ani l-a descris ca iubitul ei soț.”Crăciunul poate fi greu pentru cei care au pierdut persoane dragi - iar anul acesta, mai mult ca oricând, înţeleg de ce”, a spus ea în mesjaul preînregistrat de 10 minute.Mesajul de anul trecut al monarhului, în care s-a concentrat pe speranţă, în contextul pandemiei, a dominat de asemenea audienţa TV, atrăgând 8,14 milioane de telespectatori.Mesajul a fost transmis de BBC One, ITV şi Sky News, precizează și news.ro.A fost urmat, în termen de audienţă, de „Strictly Come Dancing Christmas Special” şi „Call the Midwife”.