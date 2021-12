VIDEO Mesaj de Crăciun neobișnuit de personal al Reginei Elizabeth, care i-a adus un omagiu defunctului prinţ consort Philip: Un râs familiar lipsește anul acesta

Regina Elizabeth a Marii Britanii a vorbit sâmbătă despre pierderea soțului ei, Prințul Philip, amintindu-și de „sclipire poznașă” din ochii lui într-un mesaj neobișnuit de personal de Crăciun adresat națiunii, relatează Reuters.

Monarhul în vârstă de 95 de ani a spus că, deși Crăciunul a fost o perioadă de fericire pentru mulți, ar putea fi greu pentru cei care și-au pierdut pe cei dragi, iar anul acesta mai ales a înțeles de ce, după ce l-a pierdut pe Filip, care a murit la vârsta de 99 de ani, în aprilie, după 73 de ani de căsnicie.

“And for me and my family, even with one familiar laugh missing this year, there will be joy in Christmas, as we have the chance to reminisce…”



