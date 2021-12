VIDEO Biden, insultat în timpul unei convorbiri telefonice de Crăciun

Preşedintele american Joe Biden a fost insultat într-un apel telefonic, de Crăciun, de către un bărbat care i-a spus şefului statului american "Let's go Brandon", un slogan folosit de către susţinătorii lui Donald Trump, relatează AFP, potrivit News.ro.

Preşedintele american şi Prima Doamnă Jill Biden au respectat tradiţia de a discuta cu câteva persoane care sună pe o linie specială pentru a urmări turneul lui Moş Crăciun, gestionată din 1955 de către Comandamentul Apărării Aerospaţiale a Americii de Nord (NORAD).

”Let's go Brandon”

Printr-o videoconferinţă de la Casa Albă, ei au fost puşi în legătură cu un bărbat care a declarat că se numeşte ”Jared”, tatăl a patru copii.

După ce a discutat scurt cu copiii despre cadourile pe care le cer şi i-au îndemnat să se ducă la culcare înainte de miezul nopţii, Joe Biden a vorbit cu tatăl lor, subliniind că au amândoi un fiu al cărui prenume este Hunter.

Preşedintlee american şi-a încheiat conversaţia urându-i un ”Crăciun minunat” interlocutorului său, care i-a replicat ”vă urez şi eu un Crăciun minunat, Crăciun fericit!”, după care a încheiat spunând ”Let's go Brandon!".

”«Let's go Brandon», sunt de acord”, i-a răspuns Joe Bden, fără să reacţioneze altfel la această formulă codificată care înseamnă, în realitate, "Fuck Joe Biden".

CALLER: "Merry Christmas and Lets Go Brandon:"



BIDEN: "Lets Go Brandon, I agree" pic.twitter.com/K8PpzceB3K