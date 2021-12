Polonia sesizează propriul tribunal constituţional pentru a decide asupra mecanismului european ce condiţionează fondurile de respectarea statului de drept

„Mecanismul european de condiţionalitate este intrinsec foarte periculos. El permite Comisiei Europene, din motive politice, arbitrare şi scăpate de sub control, să exercite şantaj şi chiar violenţă economică extremă”, a declarat reporterilor ministrul justiţiei, Zbigniew Ziobro.„De aceea am decis să sesizez Tribunal Constituţional polonez”, a adăugat el.Polonia, ca şi Ungaria, a adus deja această problemă în faţa justiţiei europene pentru a anula acest mecanism. Curtea de Justiţie a UE urmează să se pronunţe la începutul anului 2022.Pentru Polonia sunt în joc sume considerabile, cu 75 de miliarde de euro pe şapte ani pentru fondurile de coeziune şi 31 de miliarde pe şapte ani pentru finanţarea politicii agricole comune.Sub influenţa naţional-populiştilor la putere, Tribunal Constituţional polonez a contestat deja în iunie autoritatea Curţii de Justiţie a UE şi în octombrie a pus sub semnul întrebării primatul dreptului european asupra dreptului polonez.Miercuri, Bruxellesul a lansat o procedură de infringement împotriva Poloniei în urma acestor hotărâri ale Tribunalului Constituţional, subliniind că acesta din urmă „nu mai îndeplineşte cerinţele unui tribunal independent şi imparţial stabilit de lege, aşa cum prevede tratatul”.În septembrie şi octombrie, justiţia europeană a condamnat Polonia la pedepse de un milion de euro pentru fiecare zi de funcţionare a controversatei camere disciplinare a Curţii Supreme şi 500.000 de euro pe zi pentru funcţionarea unei mine de lignit la graniţa polono-cehă.Varşovia a refuzat să plătească.UE este implicată într-un conflict lung şi profund cu Varşovia cu privire la reformele judiciare lansate de partidul naţional-populist polonez Lege şi Justiţie (PiS) la putere din 2015.Aceste reforme, acuzate că subminează independenţa judecătorilor, i-au adus Poloniei mai multe condamnări ale CJUE.Varşovia justifică aceste modificări în special prin dorinţa de a lupta împotriva corupţiei în interiorul magistraturii.Reformele controversate au determinat de asemenea Comisia Europeană să blocheze timp de câteva luni aprobarea planului de redresare post-COVID al Poloniei ce prevede plata a 23,9 miliarde de euro sub formă de subvenţii şi 12,1 miliarde de euro în împrumuturi.