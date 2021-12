Gest neașteptat la Vatican: Cardinalul Peter Turkson și-a dat demisia / Acesta era considerat favorit să devină primul papă african din ultimii 1.500 de ani

Turkson, în vârstă de 73 de ani, originar din Ghana, a fost un consilier cheie al Papei Francisc în probleme precum schimbările climatice și justiția socială și este singurul african care a condus un departament al Vaticanului.Potrivit surselor din Sfântul Scaun, care au vorbit sub rezerva anonimatului, Suveranul Pontif nu a decis încă dacă va accepta demisia.Turkson conduce un mare departament al Vaticanului cunoscut sub numele de Dicasterul pentru Dezvoltare Umană Integrală. Acesta a fost format în 2016 pentru a fuziona patru birouri care se ocupau de probleme precum pacea, justiția, migrația și organizațiile caritabile.O sursă a spus că Turkson, care mai are circa doi ani pănă la vârsta obligatorie de pensionare de 75 de ani, s-a "săturat" de disputele interne.Potrivit altei surse, Turkson a spus personalului că va declara mai multe după ce papa va lua decizia.Plecarea sa ar lăsa Vaticanul fără niciun african la conducerea vreunui departament important, după retragerea cardinalului Robert Sarah din Guineea la începutul acestui an.Departamentul lui Turkson a fost supus unei evaluări externe conduse de cardinalul Blase Cupich din Chicago, la cererea papei, la începutul acestui an.Cererea sa de demisie vine după două plecări la nivel înalt din departament în timpul verii, una din cauza pensionării și alta bruscă și inexplicabilă.Biserica Catolică a avut mai mulți papi de origine nord-africană la începutul istoriei sale, ultimul în secolul al V-lea - Gelasius I.Chiar dacă își părăsește postul de la Vatican, până la împlinirea vârstei de 80 de ani Turkson ar fi în continuare eligibil pentru a intra într-un conclav de cardinali pentru alegerea următorului papă, dacă Francisc moare sau se retrage, potrivit regulilor Bisericii.