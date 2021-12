Imaginea dezolării Tornadele din SUA sunt o ”tragedie de neimaginat”. Peste 70 de persoane decedate / Zeci de muncitori sunt blocați sub dărâmături

Tornadele din SUA reprezintă o "tragedie de neimaginat", a spus sâmbătă președintele american Joe Biden, în timp ce numărul persoanelor care și-au pierdut viața se ridică la peste 70 în Kentucky, multe case și depozite de lucru au fost distruse, uneori prinzând sub dărâmături zeci de oameni.

NEW VIDEO of the MONSTER Large Wedge Tornado overnight that turned deadly. This was seen between Bremen, KY & Sacramento, KY - Northeast of Mayfield, Kentucky Permission: Eddie Knight #Mayfield #MayfieldTornado #KYwx #Tornado #Kentucky #Bremen #Sacramento @WeatherBug pic.twitter.com/hxvoAQKulH

Un ”roi” de tornade au străbătut șase state din SUA, ucigând peste 70 de oameni în Kentucky și lăsând în urmă un șir de case și afaceri distruse de-a lungul a peste 200 de mile, au declarat oficialii sâmbătă, relatează Reuters.

Autoritățile se tem că zeci de persoane au murit la o fabrică de lumânări din vestul statului Kentucky, unde lucrau aproximativ 110 oameni, când o tornadă puternică a distrus construcția, provocând prăbușirea acoperișului.

Guvernatorul Kentucky Andy Beshear a declarat că 40 dintre cei 110 muncitori au fost salvați din fabrică până acum.

„Nivelul de devastare este diferit față de orice am văzut vreodată”, a spus Beshear despre pagubele cauzate de șirul de tornade.

A southwest #Kentucky town of 2,600, Dawson Springs KY, was also leveled in the #tornadooutbreak. Here are pictures taken this morning. @weatherchannel is live. #tornados pic.twitter.com/oA0bNU7orQ